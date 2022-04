Onde assistir Cavaliers x Nets: horário e transmissão da NBA hoje (12/04)

Nesta terça-feira, Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets se enfrentam a partir das 20h (Horário de Brasília), pelo torneio Play-In da NBA, na Conferência Leste, no Barclays Center, em Nova York. Confira os detalhes e onde assistir Cavaliers x Nets ao vivo.

Onde assistir Cavaliers x Nets

O jogo do Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets hoje vai passar no SporTV 3, Youtube da TNT Sports e streaming NBA League Pass, às 20h (horário de Brasília) em todos os estados do Brasil.

O canal do SporTV 3 vai transmitir ao vivo o jogo de hoje na NBA, disponível somente para operadoras de TV por assinatura. Já o Youtube da TNT Sports transmite de graça a partida de basquete.

A plataforma da NBA pode ser assinada no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar, escolher o pacote entre R$189 até R$419 e assistir ao vivo a NBA como quiser.

FICHA TÉCNICA

Data: 12/04/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Barclays Center, em Nova York

Onde assistir: SporTV 3, Youtube e NBA League

Como estão as equipes na temporada da NBA?

O Cleveland terminou a temporada regular da Conferência Leste em oitavo lugar com 44 vitórias e 38 derrotas em toda a competição. Por isso, vai disputar o torneio Play-In por uma vaga até os playoffs da NBA este ano. Lembrando que, se o time vencer, avança direto para jogar contra o Boston Celtics.

Do outro lado, o Brooklyn garantiu-se no Play-In depois de ficar em sétimo lugar com 44 vitórias e 38 derrotas na temporada regular da NBA. O grupo fez um ótimo início de competição mas, no final da temporada, não conseguiu manter o bom desempenho. Agora, se vencer, joga contra o Boston Celtics nos playoffs mas, se perder, enfrentará Atlanta Hawks ou Charlotte Hornets por uma última vaga.

Como funciona o Torneio Play-In?

O torneio Play-In funciona como uma espécie de repescagem na NBA, criado pela liga em 2021 por conta da pandemia do Covid-19 como maneira de dar uma última chance as equipes.

Ao fim da temporada regular, os times que terminam entre a 7ª até a 10ª posição disputam o Play-In, tanto na Conferência Leste como Oeste. De um lado, o sétimo colocado enfrenta o oitavo, onde o vencedor deste duelo ganha a sétima vaga nos playoffs.

O perdedor deste primeiro jogo vai enfrentar o vencedor do confronto entre nono lugar e o décimo, ganhando a oitava e última vaga.

Os seis melhores times de cada Conferência se classificam de maneira direta.

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história