Onde assistir Grizzlies x Lakers jogo 5 hoje nos playoffs da NBA - 26/04

Pelo jogo cinco dos playoffs na Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers encara o Memphis Grizzlies nesta quarta-feira, às 20h30, na Arena FedExForum, no Tennessee. O duelo entre Grizzlies x Lakers tem transmissão ao vivo na televisão e na internet.

Se vencer, o Lakers se classifica para a semifinal dos playoffs no Oeste. O time da Califórnia lidera a série dos playoffs por 3-1.

VEJA TAMBÉM: quantas finais LeBron James jogou na NBA?

Onde vai passar Grizzlies x Lakers ao vivo hoje

O jogo entre Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies terá transmissão da ESPN 2 e Star Plus ao vivo. O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Nenhuma emissora da televisão aberta vai transmitir o jogo do Lakers na NBA hoje. O grupo ESPN é quem detém os direitos da partida contra o Memphis. O torcedor que é cliente pode assistir o jogo do conforto do seu sofá.

No Star Plus, dá para assistir a retransmissão no celular, tablet, computador ou smartv em tempo real.

ESPN 2:

SKY: 197 / 597

OI: 161 / 71

CLARO: 71 / 571

VIVO: 571 / 461 / 871 / 46

BLU TV: 345

LeBron James vai jogar hoje?

O jogador LeBron James vai estar em quadra pelo Los Angeles Lakers nesta quarta-feira. No último confronto contra o Memphis, o jogador foi fundamental na vitória. Após o empate em 104 a 104 no tempo normal, a prorrogação começou em Los Angeles.

No tempo extra, o gigante do Lakers foi responsável pela virada e o placar de 117 a 111, fechando a série com três vitórias e um triunfo aos Grizzlies. LeBron anotou 20 pontos e 20 rebotes, o capitão do elenco.

Nesta quarta-feira, o torcedor espera que LeBron continue o trabalho fenomenal com o Lakers e assim chame a responsabilidade mais uma vez.

Como está a série dos playoffs?

O Los Angeles Lakers está liderando a série dos playoffs contra o Memphis Grizzlies por 3 a 1. O elenco da Califórnia ganhou o primeiro, terceiro e o quarto jogo. O time do Tennessee só venceu a segunda partida.

Confira todos os resultados da série do Oeste.

Jogo 1:

Memphis Grizzlies 112 x 128 Los Angeles Lakers

Domingo, 16 de abril

Jogo 2:

Memphis Grizzlies 103 x 93 Los Angeles Lakers

Quarta-feira, 19 de abril

Jogo 3:

Los Angeles Lakers 111 x 101 Memphis Grizzlies

Sábado, 22 de abril

Jogo 4:

Los Angeles Lakers 117 x 111 Memphis Grizzlies

Segunda-feira, 24 de abril

Jogo 5:

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Quarta-feira, 26 de abril às 20h30, no Tennessee

Jogo 6:

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies

Sexta-feira, 28 de abril, em Los Angeles

Jogo 7:

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Domingo, 30 de abril, no Tennessee

Quem o Lakers vai enfrentar na semifinal do Oeste?

Se vencer o Memphis Grizzlies, o Los Angeles Lakers vai enfrentar o Golden State Warriors ou o Sacramento Kings na semifinal dos playoffs na Conferência Oeste.

Com o chaveamento já definido pela NBA, o time já sabe qual é o caminho até as finais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NBA (@nba)

Leia também: Maiores campeões da NBA: quais são os times com mais títulos