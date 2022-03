Onde assistir Grizzlies x Warriors: horário e transmissão da NBA 28/03

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 28 de março, pela temporada regular no FedExForum

Memphis Grizzlies e Golden State Warriors se enfrentam nesta segunda-feira (28/03), a partir das 21h, pela temporada regular da NBA em 2022, no FedExForum, na cidade de Memphis, na Conferência Oeste. Dessa maneira, confira onde assistir Grizzlies x Warriors ao vivo.

Onde assistir Grizzlies x Warriors

O jogo entre Memphis Grizzlies e Golden State Warriors hoje vai passar no SporTV 2 e NBA League Pass, às 21h (horário de Brasília) para todos os estados do Brasil.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo, ou nos aplicativos da GloboPlay e SporTV ao vivo.

A plataforma da NBA pode ser assinada no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher o pacote entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA onde e como quiser.

FICHA TÉCNICA

Data: 28/03/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: FedExForum, na cidade de Memphis

Onde assistir: SporTV 2 e NBA League

Como estão as equipes na temporada da NBA?

Em segundo lugar na Conferência Oeste, o time do Memphis precisa da vitória nesta segunda-feira se quiser garantir-se na vice-liderança da competição e, dessa maneira, chegar com grande estilo na disputa dos playoffs após a temporada regular. Em toda a primeira fase, acumula 52 vitórias e 23 derrotas.

Enquanto isso, o Golden State se mantém na busca pela segunda posição enquanto ocupa o terceiro lugar também no lado Oeste. O clube anotou 48 vitórias e 26 derrotas até aqui. Portanto, se quiser terminar a temporada regular na ponta, precisa do resultado hoje seja como for.

Calendário do Memphis Grizzlies e Golden State Warriors

Confira os próximos jogos na temporada regular da NBA em 2021/22.

Memphis Grizzlies:

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies – Quarta-feira, 30/03 às 21h30

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns – Sexta-feira, 01/04 às 21h

Golden State Warriors:

Golden State Warriors x Phoenix Suns – Quarta-feira, 30/03 às 23h

Golden State Warriors x Utah Jazz – Sábado, 02/04 às 21h30

