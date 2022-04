Onde assistir Hawks x Hornets: transmissão e horário da NBA hoje (13/04)

Nesta quarta-feira, Atlanta Hawks e Charlotte Hornets se enfrentam a partir das 20h (Horário de Brasília), pelo torneio Play-In da NBA, na Conferência Leste, jogando na State Farm Arena. Confira os detalhes e onde assistir Hawks x Hornets ao vivo.

Onde assistir Hawks x Hornets

O jogo do Atlanta Hawks e Charlotte Hornets hoje vai ser transmitido no ESPN 2, Star + e streaming NBA League Pass, às 20h (horário de Brasília) para todos os estados do Brasil.

O canal da ESPN vai transmitir ao vivo o jogo de hoje na NBA, disponível somente para operadoras de TV por assinatura. Já a plataforma do Star + também só pode ser assistida por assinantes.

A plataforma da NBA pode ser assinada no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar, escolher o pacote entre R$189 até R$419 e assistir ao vivo a NBA como quiser.

FICHA TÉCNICA

Data: 13/04/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: State Farm Arena

Onde assistir: ESPN 2, Star + e NBA League

Como estão as equipes na NBA?

A equipe do Atlanta Hawks terminou a temporada regular em nono lugar, com 43 vitórias e 39 derrotas pela competição na Conferência Leste. Por isso, garantiu o seu passaporte para o torneio Play-in onde, se vencer, vai enfrentar o Cleveland Cavaliers. Se perder, está fora dos playoffs.

Do outro lado, o Charlotte Hornets deixou a desejar durante a temporada regular da NBA, terminando em décimo lugar com 43 triunfos e 39 jogos perdidos. Mesmo não sendo o favorito para o jogo desta quarta-feira, o elenco da Conferência Leste promete dar trabalho aos companheiros de Atlanta.

Como funciona o Torneio Play-In?

O torneio Play-In funciona como uma espécie de repescagem na NBA, criado pela liga em 2021 por conta da pandemia do Covid-19 como maneira de dar uma última chance as equipes.

Ao fim da temporada regular, os times que terminam entre a 7ª até a 10ª posição disputam o Play-In, tanto na Conferência Leste como Oeste. De um lado, o sétimo colocado enfrenta o oitavo, onde o vencedor deste duelo ganha a sétima vaga nos playoffs.

O perdedor deste jogo vai enfrentar o vencedor do confronto entre nono lugar e o décimo, ganhando a oitava e última vaga.

