Onde assistir jogo do Warriors x Nuggets hoje e horário da NBA – 28/12

Pela temporada regular da NBA, o confronto entre Golden State Warriors e Denver Nuggets promete agitar a quadra do Chase Center na madrugada de terça para quarta-feira, 29/12, a partir das 00h, meia noite (horário de Brasília). Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo do Warriors hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Golden State Warriors hoje:

O canal SporTV 2, na TV fechada por assinatura, e o serviço de streaming NBA League Pass, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta terça-feira ao vivo.

Horário: 00h, meia noite (horário de Brasília)

Local: Chase Center, cidade de San Francisco, nos Estados Unidos

TV: SporTV 2

LiveStream de onde assistir o jogo do Warriors hoje: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Contabilizando três vitórias seguidas nas últimas semanas, o Golden State Warriors reconquistou a liderança da Conferência Oeste depois de vencer o Phoenix Suns no último sábado. Por isso, contabilizando 27 vitórias e 6 derrotas na temporada regular, o elenco se mantém como o grande favorito aos playoffs da NBA.

Enquanto isso, o Denver Nuggets realiza uma campanha modesta se comparada aos adversários do confronto de hoje. Em sexto lugar com 16 triunfos e 16 tropeços no início da temporada, o elenco visitante espera colocar os melhores jogadores em quadra para garantir o ponto e subir então na classificação do lado Oeste.

Jogos de hoje na NBA

Oito jogos na NBA pela temporada regular serão realizados nesta terça-feira, começando no período da noite e seguindo até a madrugada com transmissões para o torcedor acompanhar.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Além de saber onde assistir ao jogo do Warriors hoje, confira todos os compromissos da NBA hoje.

Milwaukee Bucks x Orlando Magic – 21h

Washington Wizards x Miami Heat – 21h30

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors – 21h30

Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 22h

New York Knicks x Minnesota Timberwolves – 22h

Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans – 22h

Denver Nuggets x Golden State Warriors – 00h

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings – 00h (SporTV 2)

Veja a lista dos maiores campeões da NBA