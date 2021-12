Onde assistir Lakers x Spurs hoje: horário da NBA ao vivo (23/12)

Equipes da Conferência Oeste se enfrentam pela temporada regular nesta quinta-feira no Staples Center

O clássico entre Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs acontece na madrugada de quinta para sexta-feira, 24/12, a partir da meia noite e meia (horário de Brasília), pela temporada regular na Conferência Oeste da NBA. O confronto acontece no Staples Center com transmissão ao vivo apenas no online.

Onde assistir Lakers x Spurs:

O serviço de streaming por assinatura NBA League Pass, portal oficial da liga, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA na noite desta quinta-feira ao vivo.

Horário: 00h30, meia noite e meia (horário de Brasília)

Local: Staples Center, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Mesmo com bons jogadores em quadra, o Lakers não consegue mostrar bom desempenho para subir na tabela da Conferência Oeste na temporada regular. Acumulando três derrotas seguidas nos últimos dias, o elenco de Los Angeles precisa se colocar à prova no confronto se quiser reverter esse quadro. Por fim, tem 16 vitórias e 16 derrotas em sétimo lugar.

Do outro lado, o San Antonio Spurs conseguiu vencer os Clippers ontem, mesmo depois de passar bom sufoco em quadra. Porém, na classificação da Conferência Oeste, não mostra grande desempenho, já que aparece em décimo segundo lugar com apenas 12 triunfos e 18 derrotas, precisando da vitória nesta quinta para subir.

Jogos da NBA hoje

Seguindo a temporada regular, a NBA traz doze jogos nesta quinta-feira, começando no período da noite e seguindo até a madrugada com transmissões ao vivo para o torcedor acompanhar todos os lances

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Confira todos os jogos de hoje na NBA.

Houston Rockets x Indiana Pacers – 21h – NBA League Pass

New Orleans Pelicans x Orlando Magic – 21h – NBA League Pass

Atlanta Hawks x Phialdelphia 76ers – 21h – SporTV 2 e Youtube da TNT Sports

Detroit Pistons x Miami Heat – 21h30 – NBA League Pass

Washington Wizards x New York Knicks – 21h30 – NBA League Pass

Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks – 22h30 – NBA League Pass

Charlotte Hornets x Denver Nuggets – 23h – NBA League Pass

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns – 23h – NBA League Pass

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz – 23h – NBA League Pass

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors – 00h – NBA League Pass

Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers – 00h – Band, SporTV 2 e Youtube da TNT Sports

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers – 00h30 – NBA League Pass

