Onde assistir Mavericks x Jazz e horário do jogo da NBA hoje (25/04)

Nesta segunda-feira, Dallas Mavericks e Utah Jazz se enfrentam pelo jogo cinco dos playoffs, a partir das 22h30 (Horário de Brasília), no American Airlines Center, em Dallas, pela Conferência Oeste na NBA. Confira onde assistir Mavericks x Jazz ao vivo.

A série está empatada em 2 a 2 para os times.

Onde assistir Mavericks x Jazz

O jogo do Dallas Mavericks e Utah Jazz hoje será transmitido no SporTV 2 e NBA League Pass, a partir das 22h30, no horário de Brasília.

O canal do SporTV 2 está disponível para todos os estados do Brasil nesta segunda-feira através de operadoras de TV por assinatura. Isso significa que somente assinantes podem ter acesso a partida.

Já o NBA League Pass pode ser assinado no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar, escolher o pacote entre R$189 até R$419 e assistir.

FICHA TÉCNICA

Data: 25/04/2022

Horário: 22h30 (Horário de Brasília)

Local: American Airlines Center, em Dallas

Onde assistir: SporTV 2 e NBA League

Como estão as equipes na NBA?

O elenco do Dallas conseguiu duas vitórias nos playoffs pela Conferência Oeste e, por isso, promete buscar o terceiro triunfo para garantir a vantagem diante do oponente e, então, chegar até a semifinal dos playoffs este ano em busca pelo título. Agora, Luka Doncic está de volta para o elenco.

Do outro lado, o Utah Jazz saiu na frente e conseguiu vencer também dois jogos. Porém, precisa novamente do resultado em seu favor nesta segunda-feira para chegar até a semifinal da temporada nos playoffs e, então, tornar-se forte candidato ao título de melhor equipe da NBA.

Próximos jogos de Dallas Mavericks x Utah Jazz

Os playoffs são disputados em seis jogos, onde o time que vencer quatro segue para a semifinal na Conferência Leste. Em caso de empate, o sétimo jogo vai acontecer com o mando de quadra para a equipe de melhor campanha.

Confira as datas de Mavericks e Jazz nos playoffs da NBA.

Dallas 93 x 99 Jazz

Dallas 110 x 104 Jazz

Jazz 118 x 126 Dallas

Jazz 100 x 99 Dallas

Dallas x Jazz – Hoje às 22h30

Jazz x Dallas – Quinta-feira sem horário definido

