Onde assistir Nuggets x Lakers: horário e transmissão da NBA (10/04)

Neste domingo, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets se enfrentam a partir das 22h30 (Horário de Brasília), pela temporada regular da NBA, na Ball Arena, em Denver, pela Conferência Oeste. Confira os detalhes e onde assistir Lakers x Nuggets ao vivo.

Onde assistir Lakers x Nuggets

O jogo do Los Angeles Lakers e Denver Nuggets hoje vai passar no streaming NBA League Pass, às 22h30 (horário de Brasília) em todos os estados do Brasil.

A plataforma da NBA pode ser assinada no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher o pacote entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA onde e como quiser.

FICHA TÉCNICA

Data: 10/04/2022

Horário: 22h30 (Horário de Brasília)

Local: Ball Arena, em Denver

Onde assistir: NBA League

Como estão as equipes na temporada da NBA?

Sem LeBron James, os Lakers não tem mais chances sequer de disputar o Play-In, torneio de repescagem da NBA criado recentemente. Por isso, o jogo deste domingo à noite serve apenas para cumprir a última rodada da temporada regular. Na Conferência Oeste, está em décimo primeiro lugar com 32 vitórias e 49 derrotas.

Do outro lado, o Denver já está classificado aos playoffs e, por isso, também tem o jogo de hoje apenas para cumprir a tabela da NBA. Jogando em casa, o elenco deve se manter completo para disputar o seu último confronto da temporada regular onde, quem sabe, sobe uma posição na tabela.

Quem já está classificado para os playoffs?

Com a fase eliminatória da NBA prestes a começar, a última rodada vai definir os últimos classificados tanto aos playoffs como para o Play-In.

Os seis melhores times de cada Conferência se classificam de maneira direta para os playoffs, enquanto as equipes que garantirem-se entre o 7º e 10º lugar disputam as duas vagas restantes.

Assim, o sétimo colocado enfrenta o oitavo, onde o vencedor garante a sétima vaga aos playoffs. Já o perdedor deste confronto joga contra o vencedor do duelo entre o nono lugar e o décimo, ganhando a última vaga.

Já estão classificados aos playoffs na Conferência Leste as equipes de Miami Heat, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors e Chicago Bulls. Para o Play-In, os times de Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks e Charlotte Hornets.

Do outro lado, na Conferência Oeste, as equipes de Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Utah Jazz e Denver Nuggets vão jogar os playoffs.

Já Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs estão no Play-In.

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história