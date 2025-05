Onde assistir Thunder x Nuggets: probabilidades do jogo 3

Onde assistir Thunder x Nuggets: probabilidades do jogo 3

Na sexta-feira, 9 de maio, o Oklahoma City Thunder (68-14) e o Denver Nuggets (50-32) se enfrentarão na Ball Arena em Denver, a partir das 22h30. O Oklahoma City Thunder se recuperou em grande estilo com uma vitória de 149 a 106 sobre o Denver Nuggets no segundo jogo da série semifinal da Conferência Oeste . Com a vitória, a série agora está empatada em um jogo.

Como assistir o jogo do Thunder x Nuggets

Os fãs poderão acompanhar o jogo ao vivo através da Amazon Prime Video e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga.

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

O Oklahoma City Thunder perdeu a estreia da série contra o Denver Nuggets, mas reagiu com força total no Jogo 2 da segunda rodada dos playoffs da NBA de 2025. Com a série empatada em 1 a 1, a ação se muda para Denver, para o Jogo 3, na sexta-feira à noite.

Probabilidades do jogo Thunder vs. Nuggets

Probabilidades: Thunder (-210), Nuggets (+174)

Propagação: Trovão -4,5

Mais/Menos: 233 pontos

Isso dá ao Thunder um total de pontos implícito de 118,02, e aos Nuggets, 115,68.

