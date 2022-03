Onde assistir Warriors x Magic: transmissão e horário da NBA hoje – 22/03

Nesta terça-feira, Golden State Warriors e Orlando Magic se enfrentam a partir das 20h, horário de Brasília, no Amway Center, no estado da Flórida, pela temporada regular da NBA em 2022. A seguir, confira onde assistir Warriors x Magic ao vivo.

Onde assistir Golden State Warriors x Orlando Magic

O jogo entre Golden State Warriors e Orlando Magic hoje vai passar no streaming NBA League Pass, às 20h (horário de Brasília) para todos os estados do Brasil.

A plataforma da NBA pode ser assinada no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher o pacote entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA onde e como quiser.

FICHA TÉCNICA

Data: 22/03/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Amway Center, em Orlando, na Flórida

Onde assistir: NBA League

Como estão as equipes na temporada da NBA?

O time do Orlando Magic não faz uma boa campanha este ano pela NBA. Na Conferência Leste, aparece em décimo quinto lugar, ou pela lanterna, com apenas 19 triunfos e 53 jogos perdidos, ou seja, não tem sequer esperanças de chegar até a parte de cima e conquistar uma vaga aos playoffs.

Do outro lado, o elenco do Warriors contabiliza duas derrotas seguidas pelas últimas semanas e, por isso, o confronto desta terça-feira torna-se ainda mais importante para o grupo. Na Conferência Oeste, está em terceiro lugar com 47 vitórias e 24 derrotas, buscando retomar a vice-liderança custe o que custar.

Calendário do Golden State Warriors e Orlando Magic

Confira os próximos jogos dos times na temporada regular da NBA em 2021/22.

Golden State Warriors:

Miami Heat x Golden State Warriors – Quarta-feira, 23/03 às 20h30

Atlanta Hawks x Golden State Warriors – Sexta-feira, 25/03 às 20h30

Orlando Magic:

Oklahoma City Thunder x Orlando Magic – Quarta-feira, 23/03 às 21h

Orlando Magic x Sacramento Kings – Sábado, 26/03 às 20h

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história