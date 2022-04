Onde assistir Warriors x Nuggets hoje e horário playoffs da NBA (18/04)

Hoje tem mais playoffs da NBA! Pela segunda partida, as equipes de Golden State Warriors e Denver Nuggets se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 23h (Horário de Brasília), no Chase Center, em San Francisco, pela Conferência Oeste na NBA. Dessa maneira, saiba onde assistir Warriors x Nuggets.

Onde assistir Warriors x Nuggets

O jogo do Golden State Warriors x Denver Nuggets hoje vai ser transmitdo no SporTV 2 e NBA League Pass, às 23h (horário de Brasília) para todos os estados do Brasil.

O canal está disponível somente em operadoras por assinatura. Já o NBA League Pass pode ser encontrada no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar, escolher o pacote entre R$189 até R$419 e assistir como quiser.

FICHA TÉCNICA

Data: 18/04/2022

Horário: 23h (Horário de Brasília)

Local: Chase Center, em San Francisco

Onde assistir: SporTV 2 e NBA League

Como estão as equipes na NBA

Pelo primeiro jogo dos playoffs, o Golden State saiu na frente e venceu os Nuggets. Agora, tem pela frente um novo desafio enfrentando o seu adversário novamente em casa, esbarrando em uma forte equipe. Na temporada regular da Conferência Oeste, o grupo fez 53 vitórias e 29 derrotas em terceiro lugar.

Do outro lado, o Denver Nuggets marcou-se na sexta posição durante a temporada regular da NBA para chegar até aqui, pelo lado Oeste. Com 48 vitórias e 34 derrotas, o elenco de Denver, no Colorado, garantiu a sua vaga e, por isso, tenta conquistar o seu primeiro título da NBA.

Próximos jogos de Golden State Warriors x Denver Nuggets

Acontecem seis jogos em cada duelo dos playoffs, onde o time que ganhar quatro partidas primeiro avança para a próxima fase. Em caso de empate, o sétimo jogo vai acontecer. Além disso, o elenco com a melhor campanha decide em casa.

Confira as datas de Warriors x Nuggets.

Golden State Warriors 123 x 107 Denver Nuggets

Golden State Warriors x Denver Nuggets – Segunda-feira, 18h04 às 2

Denver Nuggets x Golden State Warriors – Quinta-feira, 21/04 às 23h

Denver Nuggets x Golden State Warriors – Domingo, 24/04 às 16h30

Golden State Warriors x Denver Nuggets – Quarta-feira, 27/04

Denver Nuggets x Golden State Warriors – Sexta-feira, 29/04

Golden State Warriors x Denver Nuggets – Domingo, 01/05

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história