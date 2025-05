Na sexta-feira, 02/05, o Golden State Warriors receberá o Houston Rockets no Jogo 6 da Primeira Rodada dos Playoffs da NBA.

Agora: onde assistir Warriors x Rockets ao vivo no jogo 6 da NBA

O Golden State Warriors terá mais uma chance de fechar a série da primeira rodada contra o Houston Rockets quando as duas equipes se enfrentarem para o Jogo 6 na sexta-feira à noite, às 22h (de Brasília). A partida é no Chase Center em São Francisco, Califórnia.

Como assistir o jogo do Warriors x Rockets

Nesta sexta-feira, 2, os fãs poderão acompanhar o jogo ao vivo através da Disney+, ESPN 2 e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga.

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

Fique atento ao horário e prepare-se para acompanhar este duelo que promete fortes emoções para os amantes do basquete.

Os Rockets dominaram os Dubs durante todo o Jogo 5. Eles estabeleceram um ritmo impressionante com um primeiro quarto de 40 a 24. A vantagem aumentou para 27 pontos no final do primeiro tempo, complicando ainda mais a situação para os Warriors.

