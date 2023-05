Quem tem mais títulos LeBron James ou Curry na NBA?

Não há dúvidas de que LeBron James e Stephen Curry integram a lista de maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Juntos, eles somam oito títulos da NBA, mais do que alguns clubes da liga. Ambos ainda podem aumentar as suas conquistas nos próximos anos. Mas quem tem mais títulos da NBA, LeBron ou Curry?

A rivalidade entre LeBron e Stephen Curry surgiu em 2015, quando Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors disputaram quatro finais seguidas. Desde então, a rivalidade entre os dois atletas dentro de quadra passou a

LeBron James ou Curry: quem tem mais títulos na NBA?

Os astros do basquete LeBron James e Stephen Curry possuem o mesmo número de títulos na NBA. Cada um dos atletas tem quatro taças da NBA cada, conquistados em anos e clubes distintos durante a história.

Curry conquistou os quatro títulos da liga norte-americana com o Golden State nos anos de 2015, 2017, 2018 e 2022, enquanto LeBron ganhou duas vezes com o Miami Heat, em 2011 e 2013, uma com o Cleveland Cavaliers, em 2016, e uma com o Los Angeles Lakers, em 2020.

Entre 2015 até 2018 os dois protagonizaram quatro finais da NBA consecutivas entre Cleveland e Golden State. O time da Califórnia faturou três títulos, enquanto o de Ohio ganhou um. Isso mostra que, no confronto direto entre James e Curry, o armador do Warriors leva vantagem.

A primeira vez que James e Curry se enfrentaram nas quadras foi em 17 de novembro de 2009, com Cleveland Cavaliers jogando contra o Warriors. Na ocasião, o Cavaliers venceu por 114-108, com 31 pontos de LeBron contra 14 de Curry na partida.

Quem tem mais vitórias?

Em toda a história do basquete, LeBron e Curry se enfrentaram 43 vezes, sendo 20 jogos na temporada regular, 22 nos playoffs e um jogo no Torneio Play-In, de acordo com dados do portal Olympics.

No total, Curry leva vantagem com 25 vitórias contra 18 de LeBron. O armador do Warriors venceu mais nos playoffs, incluindo as finais da NBA que enfrentou o jogador do Lakers. Os números da temporada regular estão empatados, enquanto no Play-In o astro James leva vantagem.

Confira os dados completos de confrontos entre os dois jogadores, de acordo com dados do portal oficial Olympics.

Temporada regular:

LeBron - 10 vitórias

Curry - 10 vitórias

Playoffs:

Curry - 15 vitórias

LeBron - 7 vitórias

Play-In:

LeBron - 1 vitória

Curry - 0

Quem tem mais finais disputadas na NBA?

LeBron James é quem tem mais finais disputadas. O astro do Los Angeles Lakers tem 10 finais enquanto Stephen Curry acumula seis decisões na NBA

Entre as dez finais, LeBron faturou quatro títulos, sendo dois com o Miami Heat, um com o Cleveland e um com o Los Angeles Lakers. Curry levou quatro também entre as seis finais, mas todos com o Golden State.

Além disso, entre os números dos atletas, quatro finais foram oportunidades em que os dois se enfrentaram dentro de quadra. Em 2015, 2017 e 2018 o Warriors ganhou, enquanto em 2016 o Cavaliers faturou o anel da temporada.

Bill Russell ainda é o jogador com mais finais disputadas na história da NBA com 12 participações. Sam Jones aparece com 11, enquanto Kareem Abdul-Jabbar e LeBron estão empatados com dez cada.

Quem ganhou mais título de MVP?

O astro LeBron é quem mais ganhou troféus MVP na história da NBA. São quatro títulos de atleta mais valioso durante a temporada regular e quatro nas finais da competição. LeBron é também o maior pontuador da história da NBA.

Já Stephen Curry contabiliza dois troféus MVP e um nas finais da NBA. Além disso, ele é o maior pontuador de cestas de três da liga.

LeBron faturou o prêmio de jogador mais valioso nos anos de 2008/09 e 2009/10 enquanto jogador do Cleveland Cavaliers, e em 2011/12 e 2012/13 pelo Miami Heat. Já Curry levou em 2014/15 e 2015/16 pelo Golden State Warriors.

A liga de basquete profissional norte-americana escolha através de votação o atleta com o melhor desempenho da temporada regular, com o título de jogador mais valioso da NBA. Jornalistas e locutores esportivos votam na competição. O voto do primeiro lugar garante 10 pontos, 7 pontos para o segundo, 5 pontos ao terceiro, 3 pontos ao quarto e 1 ponto ao quinto lugar.

Durante as finais, a NBA também premia o melhor jogador com o prêmio MVP, mas é o da temporada regular que conta.

