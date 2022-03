Onde assistir Warriors x Spurs: horário e transmissão de graça NBA 20/03

Golden State Warriors e San Antonio Spurs se enfrentam neste domingo, a partir das 21h30, horário de Brasília, no Chase Center, San Francisco, na Conferência Oeste pela temporada regular da NBA. A seguir, confira onde assistir Warriors x Spurs ao vivo e de graça.

Onde assistir Golden State Warriors x San Antonio Spurs

O jogo entre Warriors e Spurs hoje vai passar no canal BAND, no Youtube da TNT Sports e streaming NBA League Pass, às 21h30 (horário de Brasília) para todos os estados do Brasil.

A plataforma da NBA pode ser assinada no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher o pacote entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA onde e como quiser.

FICHA TÉCNICA

Data: 20/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Chase Center, San Francisco

Onde assistir: BAND, Youtube e NBA League

Como estão as equipes na temporada da NBA?

Em terceiro lugar na Conferência Oeste, os Warriors buscam a vitória neste domingo para tentar recuperar o caminho até a vice-liderança do seu lado de qualquer modo. Durante a temporada regular, conquistou 47 vitórias e 23 derrotas apenas, fora e dentro de casa.

Do outro lado, o San Antonio Spurs vem de derrota diante do Orleans e, por isso, mesmo fora de casa, precisa do resultado em seu favor para continuar buscando uma vaga nos playoffs da NBA este ano. Também na Conferência Oeste, está em décimo primeiro lugar com 27 vitórias e 44 jogos perdidos.

Calendário do Golden State Warriors x San Antonio Spurs

Confira os próximos jogos dos times na temporada regular da NBA em 2021/22.

Golden State Warriors:

Orlando Magic x Golden State Warriors – Terça-feira, 22/03 às 20h

Miami Heat x Golden State Warriors – Quarta-feira, 23/03 às 20h30

Atlanta Hawks Golden State Warriors – Sexta-feira, 25/03 às 20h30

San Antonio Spurs:

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs – Quarta-feira, 23/03 às 23h

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs – Sábado, 26/03 às 18h

Houston Rockets x San Antonio Spurs – Segunda-feira, 28/03 às 21h

