Phoenix Suns x Brooklyn Nets: onde assistir e horário da NBA – 01/02

As equipes de Phoenix Suns x Brooklyn Nets se enfrentam na madrugada de terça para quarta-feira, 01/02, pela temporada regular a partir da meia noite (horário de Brasília), no Footprint Center, no Arizona, pela NBA. Com transmissão, confira as informações e onde assistir ao jogo.

Onde assistir Phoenix Suns x Brooklyn Nets

O serviço de streaming NBA League Pass, disponível para assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta terça-feira ao vivo.

Horário: 00h, meia noite (horário de Brasília)

Local: Footprint Center, cidade de Phoenix, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com)

Depois de vencer o San Antonio Spurs ontem, o Phoenix Suns contabiliza dez vitórias seguidas pela temporada regular da NBA. Dessa maneira, pela Conferência Oeste, o elenco do Arizona contabiliza 40 vitórias e 9 derrotas apenas em primeiro lugar, sendo o favorito para os playoffs deste ano.

Enquanto isso, o time do Brooklyn Nets foi derrotado pelos Warrios no último sábado e, por isso, precisa entrar em quadra nesta madrugada para retomar o seu bom desempenho na NBA. No momento, o time de Nova York está em 6º lugar com 29 vitórias e 20 derrotas, preocupando torcedores.

Jogos de hoje na NBA

Nesta terça, 1 de fevereiro de 2022, sete jogos acontecem pela temporada regular da NBA. A primeira fase da competição vai até 10 de abril, com jogos tanto da Conferência Oeste como da Leste em quadra.

Confira quais são os jogos de hoje para assistir.

New Orleans Pelicans x Detroit Pistons – 21h

Washington Wizards x Milwaukee Bucks – 21h30

Miami Heat x Toronto Raptors – 21h30

Orlando Magic x Chicago Bulls – 22h

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 22h

San Antonio Spurs x Golden State Warriors – 22h30

Brooklyn Nets x Phoenix Suns – 00h

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história