Rockets x Lakers: onde assistir ao jogo da NBA ao vivo hoje – 31/10

A temporada regular da NBA apresenta neste domingo, 31/10, o confronto entre as equipes Houston Rockets e Los Angeles Lakers ao vivo a partir das 23h30 (horário de Brasília), no Staples Center, pela temporada 2021/22. Pegue a pipoca e saiba onde assistir de graça e também online o jogo do Lakers hoje.

Onde assistir ao jogo do Rockets x Lakers?

O confronto entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers terá transmissão ao vivo do canal Band, na TV aberta, disponível para todo o Brasil, além do serviço de streaming NBA League Pass e do canal da TNT Sports no Youtube.

Horário: 23h30 (horário de Brasília)

Local: Staples Center, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

TV: BAND

LiveStream: Youtube da TNT Sports de graça e NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

O elenco do Houston Rockets venceu somente uma partida, contra o Thunder, das cinco que disputou neste começo da temporada regular da NBA, o que não é um bom sinal aos torcedores do time. Por isso, o time deve entrar em quadra neste domingo com todo o gás necessário para continuar buscando a parte de cima da tabela.

Enquanto isso, o Lakers mostrou uma melhora nos últimos dias ao vencer três dos seis jogos que disputou no início desta temporada da Conferência Oeste. Porém, foi derrotado também por três confrontos diante dos Warrios, Thunder e Phoenix Suns.

Quais são os jogos deste domingo na NBA?

Cinco jogos acontecem neste domingo pela temporada regular na NBA 2021/22. Porém, somente um deles tem transmissão na televisão para você acompanhar todos os lances da partida ao vivo.

Por fim, se você não tem TV por assinatura, a única maneira de assistir é através do NBA League Pass, serviço de streaming da própria liga.

Sacramento Kings x Dallas Mavericks – 16h30

Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets – 20h

Utah Jazz x Milwaukee Bucks – 20h

Detroit Pistons x Brooklyn Nets – 20h30

Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 23h30 (BAND e Youtube)

Veja a lista dos maiores campeões da NBA