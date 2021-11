Saiba onde assistir ao jogo do Rockets x Lakers na NBA hoje (02/11)

Buscando aumentar o seu saldo positivo, o Los Angeles Lakers entra em quadra nesta terça-feira, 02/11, para enfrentar o Houston Rockets a partir das 23h30 (horário de Brasília), no Staples Center, pela temporada regular da NBA 2021/22. Prepare a sua pipoca e saiba onde assistir de graça e também online o jogo do Lakers hoje.

Onde assistir ao jogo do Rockets x Lakers hoje?

A partida entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers terá transmissão somente no serviço de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura no site oficial ou aplicativo por diferentes valores às 23h30 (horário de Brasília).

Horário: 23h30 (horário de Brasília)

Local: Staples Center, cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

Pela Conferência Oeste, o time dos Rockets contabiliza somente uma vitória e cinco derrotas no começo da temporada regular, conseguindo vencer apenas Oklahoma City Thunder na última semana. Depois de perder no fim de semana para o time de Los Angeles, as equipes voltam a se enfrentar e, desta vez, o time do Dallas espera voltar para casa com o resultado em seu favor.

Já o Lakers conseguiu melhorar em quadra. Contando com grandes astros do basquete, venceu quatro dos sete jogos que disputou na NBA até agora. Por isso, quer buscar a sua quinta vitória seguida na competição para, diferente da temporada passada, alcançar os playoffs de maneira direta.

Quais são os jogos desta terça-feira na NBA?

A terça-feira apresenta cinco jogos válidos pela temporada regular na NBA 2021/22. Porém, somente um deles tem transmissão na televisão para você acompanhar todos os lances da partida ao vivo.

Por fim, se você não tem TV por assinatura, a única maneira de assistir é através do NBA League Pass, serviço de streaming da própria liga.

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons – 20h

Miami heat x Dallas Mavericks – 20h30

Sacramento Kings x Utah Jazz – 22h (SporTV 2)

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns – 23h

Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 23h30

