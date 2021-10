Saiba onde assistir ao vivo o jogo do Suns x Nuggets hoje na NBA (20/10)

Phoenix Suns x Denver Nuggets entram em quadra nesta quarta feira, 20/10, a partir das 23h (horário de Brasília), no Footprint Center, no Arizona, pela temporada regular da NBA na temporada 2021/22. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo e online.

Onde assistir o jogo do Suns x Nuggets hoje na NBA?

O confronto entre Phoenix Suns e Denver Nuggets terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, disponível apenas em operadoras por assinatura, além dos serviços de streaming Star + e NBA League Pass

Data: 20 de outubro de 2021

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Footprint Center, cidade do Arizona, nos Estados Unidos

TV: ESPN

LiveStream: Star + e NBA League Pass pelo aplicativo ou site (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como chegam as equipes de Suns x Nuggets?

O Phoenix Suns, atual vice-campeão da NBA teve uma boa pré-temporada ao vencer três dos quatro confrontos que disputou entre as equipes da liga. Dessa maneira, contando com grandes estrelas do basquete atual como Devin Booker e Cameron Payne, o elenco quer começar a nova etapa com o pé direito rumo aos playoffs.

Enquanto isso, o Denver Nuggets venceu apenas uma partida entre cinco na pré-temporada este ano. Depois de apresentar bom desempenho no começo do ano passado mas cair precocemente, o time de Colorado quer reescrever a sua história na NBA e, com isso, lutar por sua primeira vitória nesta quarta-feira.

Jogos da quarta-feira na NBA

Abrindo a temporada regular da NBA, dez confrontos vão acontecer nesta quarta-feira. Além disso, dois deles contarão com transmissão ao vivo na televsão para você acompanhar todos os lances.

Indiana Pacers x Charlotte Hornets – 20h

Chicago Bulls x Detroit Pistons – 20h

Boston Celtics x New York Knicks – 20h30 (ESPN)

Washington Wizards x Toronto Raptors – 20h30

Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies – 21h

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves – 21h

Philadlphia 76ers x New Orleans Pelicans – 21h

Orlando Magic x San Antonio Spurs – 21h30

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz – 22h

Phoenix Suns x Denver Nuggets – 23h

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers – 23h

Calendário da NBA em 2021/22

Com o iníco da temporada regular, o torcedor da NBA já começa a se questionar sobre datas dos playoffs e o torneio Play-In. Para não se perder, acompanhe o calendário abaixo e marque na agenda todas as principais disputas da temporada.

2021

Training Camp e pré-temporada – 28 de setembro

Começo da temporada regular – 19 de outubro

2022

NBA All-Star 2022 em Cleveland, Ohio – 18 a 20 de fevereiro

Fim da temporada regular – 10 de abril

Torneio Play-In – 12 a 15 de abril

Playoffs da NBA – 16 de abril

Finais da NBA – 2 de junho

Jogo 7 das finais da NBA (Se necessário – 19 de junho

Draft da NBA – 23 de junho

