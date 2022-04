Suns x Pelicans: onde assistir e horário dos playoffs na NBA hoje (19/04)

O segundo jogo dos playoffs entre Phoenix Suns e New Orleans Pelicans vai acontecer nesta terça-feira, a partir das 23h (Horário de Brasília), no Footprint Center, em Arizona, pela Conferência Oeste da NBA. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir Suns x Pelicans ao vivo.

Onde assistir Suns x Pelicans

O jogo entre Phoenix Suns e New Orleans Pelicans hoje vai ser transmitido no SporTV 2 e NBA League Pass, a partir das 23h (horário de Brasília) para todos os estados do Brasil.

O canal está disponível em operadoras por assinatura. Já o NBA League Pass pode ser encontrada no site (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar, escolher o pacote entre R$189 até R$419 e assistir como quiser.

FICHA TÉCNICA

Data: 19/04/2022

Horário: 23h (Horário de Brasília)

Local: Footprint Center, em Arizona

Onde assistir: SporTV 2 e NBA League

Como estão as equipes na NBA?

Favorito na temporada, o Phoenix Suns venceu o primeiro jogo dos playoffs diante do Pelicans, e por isso, jogando em casa nesta terça-feira, vai contar com a força da sua torcida no Arizona para conquistar o segundo triunfo em seu favor, disparando na busca dos playoffs. Pela Conferência Oeste, o grupo terminou em primeiro lugar com 64 vitórias e 18 derrotas.

Do outro lado, o New Orleans Pelicans conquistou a vaga nos playoffs da NBA através do torneio Play-In ao vencer o San Antonio Spurs e o Los Angeles Clippers. Depois de vencer o primeiro jogo dos playoffs, precisa dar a volta por cima e tentar a primeira vitória. Na Conferência Oeste, terminou em oitavo com 36 vitórias e 46 derrotas.

Próximos jogos de Phoenix Suns x New Orleans Pelicans

Os playoffs na NBA começaram em todo o vapor na temporada 2022. Phoenix Suns e New Orleans Pelicans se enfrentam pela Conferência Oeste da temporada.

Acontecem seis jogos em cada duelo dos playoffs, onde o time que ganhar quatro partidas primeiro avança para a próxima fase. Em caso de empate, o sétimo jogo vai acontecer. Além disso, o elenco com a melhor campanha decide em casa.

Confira as datas de Suns x Pelicans.

Phoenix Suns 110 x 99 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans – Hoje às 23h

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns – Sexta-feira, 22/04 às 22h30

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns -Domingo, 24/04 às 22h30

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans – Terça-feira, 26/04

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns – Quinta-feira, 28/04

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans – Sábado, 30/04

