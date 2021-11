Suns x Warriors: onde assistir e horário da NBA ao vivo (01/12)

Em confronto pela Conferência Oeste, as equipes de Phoenix Suns x Golden State Warriors se enfrentam na madrugada desta terça para quarta-feira, 01/12, a partir da meia noite (horário de Brasília), no Footprint Center em Phoenix. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo.

Onde assistir Suns x Warriors:

O jogo entre Phoenix Suns e Golden State Warriors hoje terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming NBA League Pass, disponível no site ou aplicativo para Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Horário: 00h, meia noite (horário de Brasília)

Local: Footprint Center, cidade de Phoenix, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Desempenho das equipes na NBA

Em segundo lugar na Conferência Oeste com 17 vitórias e 3 derrotas, o elenco do Phoenix Suns tem a chance de diminuir a diferença com o líder da tabela e, principalmente quem sabe, tomar a ponta da classificação nas próximas rodadas da semana. Além disso, se vencer a melhor equipe da temporada neste momento, ganha toda a confiança necessária.

Enquanto isso, os Warrios continuam em primeiro lugar após vencerem 18 jogos e perderem somente 2, ou seja, para o Grizzlies e Hornets neste começo de temporada. Por isso, sob o comando de Curry, o melhor jogador da competição neste momento, pode confirmar ainda mais o seu favoritismo se vencer o atual vice-campeão da NBA nesta madrugada.

Jogos da NBA 2021/22

Apenas cinco jogos pela temporada regular da NBA serão realizados nesta terça-feira, começando no horário da noite e seguindo até a madrugada. Entretanto, somente um vai ter transmissão ao vivo na televisão.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Confira todos os jogos desta terça-feira na NBA.

Brooklyn Nets x New York Knicks – 21h30

Memphis Grizzlies x Toronto Raptors – 21h30 (SporTV 2)

Golden State Warriors x Phoenix Suns – 00h

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers – 00h

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings – 00h

