Thunder x Golden State Warriors: onde vai passar a NBA hoje – 07/02

A bola vai subir na quadra do Paycom Center nesta segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, a partir das 22h (horário de Brasília), entre os atletas das equipes de Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors valendo a temporada regular da NBA, pela Conferência Oeste. Com a vitória valendo um ponto, confira onde assistir ao jogo da NBA hoje ao vivo.

Onde assistir Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

O jogo entre Thunder e Warriors, pela temporada regular da NBA nesta segunda-feira somente pelo NBA League Pass (Serviço de streaming da NBA), a partir das dez horas da noite para todo os internautas de maneira online e remota.

A plataforma de streaming pode ser assinada através do portal (www.watch.nba.com) por diferentes planos e valores. Basta acessar o site, escolher qual o pacote entre R$189 até R$419 e assistir ao vivo a NBA por onde e como gostar.

Depois de perder para o Sacramento Kings ontem, o elenco do Oklahoma volta para as quadras nesta segunda-feira buscando retomar o seu bom desempenho na Conferência Oeste. Na tabela, até o momento, está em décima quarta posição, na parte de baixo, com 17 vitórias e 35 derrotas.

Enquanto isso, os Warriors começaram bem a temporada regular e assumiram o favoritismo com atuação brilhante de Curry em quadra. No entanto, acabaram destronados pelo Phoenix Suns e, em segundo lugar, não saíram mais, além de perder alguns dos principais confrontos. Até agora, contabiliza 40 vitórias e 13 derrotas.

Jogos da NBA hoje

Apenas cinco jogos da temporada regular da NBA acontecem nesta segunda. Com apenas uma transmissões ao vivo, confira a seguir quais são os confrontos de hoje.

Toronto Raptors x Charlotte Hornets – 21h

Miami Heat x Washington Wizards – 21h

Phoenix Suns x Chicago Bulls – 22h (SporTV 2)

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors – 22h

New York Knicks x Utah Jazz – 23h

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história