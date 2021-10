Dallas Mavericks x Toronto Raptors: onde assistir a NBA hoje – 23/10

As equipes de Dallas Mavericks x Toronto Raptors se enfrentam em quadra neste sábado, 23/10, a partir das 20h30 (horário de Brasília), na Scotiabank Arena, em Toronto, pela temporada regular da NBA 2021/22. Saiba onde assistir ao jogo ao vivo e online.

Onde assistir Mavericks x Raptors hoje na NBA ao vivo?

O confronto entre Dallas Mavericks e Toronto Raptors terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, disponível apenas em operadoras por assinatura, além do serviço de streaming Star + e NBA League Pass

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Scotiabank Arena, cidade de Toronto, no Canadá

TV: ESPN

LiveStream: Star + e NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O time do Dallas Mavericks não teve o início de temporada que esperava depois que foi derrotado pelo Atlanta Hawks na última quinta-feira. Dessa maneira, o elenco do Texas espera contar com a recuperação neste sábado diante um grande adversário mesmo jogando fora de casa.

Enquanto isso, o Toronto Raptors perdeu o jogo de estreia na temporada regular da NBA e venceu o segundo contra o Boston Celtics ontem. Por isso, entra em quadra confiante para conseguir o resultado em seu favor hoje mesmo que ainda apresente problemas em seu elenco.

Jogos deste sábado na temporada regular da NBA

Oito confrontos serão realizados neste sábado pela temporada regular em 2021/22. Entretanto, somente um contará com transmissão ao vivo na televisão para você acompanhar os lances.

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers – 19h

Chicago Bulls x Indiana Pacers – 20h

Dallas Mavericks x Toronto Raptors – 20h (ESPN)

Detroit Pistons x Chicago Bulls – 21h

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves – 21h

Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs – 21h30

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers – 23h

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers – 23h30

