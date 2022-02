Utah Jazz x Brooklyn Nets: onde assistir e horário da NBA – 04/02

Pela temporada regular da NBA, as equipes de Utah Jazz x Brooklyn Nets entram em quadra nesta sexta-feira, 04/02, a partir das 23h (horário de Brasília), jogando na Vivint Arena, em Salt Lake City. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo de basquete hoje ao vivo.

Onde assistir Utah Jazz x Brooklyn Nets

O serviço de streaming NBA League Pass, disponível para assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta sexta-feira ao vivo.

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Vivint Arena, cidade de Salt Lake City, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream : NBA League Pass (www.watch.nba.com)

Depois de vencer o Denver Nuggets ontem, o elenco do Utah Jazz volta para as quadras nesta sexta-feira para disputar um confronto com um dos favoritos da temporada na NBA. Dessa maneira, o elenco de Utah aparece em quarto lugar com 31 vitórias e 21 derrotas na Conferência Oeste.

Enquanto isso, o time do Brooklyn Nets aparece em sexto lugar com o total de 29 vitórias e 22 derrotas pela temporada regular da NBA na Conferência Leste. Ontem, o elenco acabou sendo derrotado pelo Sacramento Kings, contabilizando seis derrotas seguidas.

Jogos da NBA hoje

Nesta sexta, 4 de fevereiro de 2022, nove jogos acontecem pela temporada regular da NBA. A primeira fase da competição vai até 10 de abril, com jogos tanto da Conferência Oeste como da Leste em quadra.

Além de saber onde assistir ao jogo do Warriors hoje, confira quais são outros jogos para ver.

Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets – 21h

Boston Celtics x Detroit Pistons – 21h

Chicago Bulls x Indiana Pacers – 21h

Atlanta Hawks x Toronto Raptors – 21h30

Houston Rockets x San Antonio Spurs – 22h30

Utah Jazz x Brooklyn Nets – 23h

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets – 23h

Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks – 00h (ESPN 2)

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers – 00h

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história