Utah Jazz x Miami Heat: onde assistir ao jogo da NBA (13/11)

Pela temporada regular, as equipes de Utah Jazz x Miami Heat se enfrentam neste sábado, 13/11, na Vivint Arena em Salt Lake City, a partir das 19h (horário de Brasília) na NBA 2021/22. Confira onde assistir ao vivo o jogo de hoje no basquete.

Onde assistir ao jogo do Jazz x Heat ao vivo hoje?

A partida entre Utah Jazz e Miami Heat terá transmissão somente no serviço de streaming NBA League Pass, disponível por assinatura no site oficial ou aplicativo às 19h (horário de Brasília).

Data: 13 de novembro de 2021

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Vivint Arena, cidade de Salt Lake City, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

Ao ser derrotado pelo Indiana Pacers ontem, o Utah Jazz volta a jogar neste sábado buscando a recuperação pela Conferência Oeste. O time faz um bom começo de temporada regular já que venceu 8 jogos e perdeu apenas 4 até o momento, ocupando a parte de cima da classificação da NBA.

Enquanto isso, o Miami Heat também vem muito bem em quadra nos últimos confrontos. Pela Conferência Leste, contabiliza 7 vitórias e 5 derrotas, terminando em sétima posição rumo aos playoffs da temporada na NBA, tido por muitos como grande favorito na vaga direta.

Tabela completa da NBA 2021/22

A temporada regular da NBA segue de 19 de outubro até 10 de abril de 2022. Após sair da fila, o atual campeão Milwaukee Bucks busca conquistar mais um título em sua história, enquanto Golden State Warriors, Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers são favoritos.

Com o fim do período regular, as equipes se preparam para o Play-In, pequeno torneio idealizado pela NBA a fim de garantir as últimas duas vagas nas eliminatórias da Conferência Leste e Oeste. Depois, cada um dos oito times dá o pontapé inicial aos playoffs em abril de 2022.

Confira as principais datas da temporada na tabela completa da NBA 2021/22.

2022

NBA All-Star 2022 em Cleveland, Ohio – 18 a 20 de fevereiro

Fim da temporada regular – 10 de abril

Torneio Play-In – 12 a 15 de abril

Playoffs da NBA – 16 de abril

Finais da NBA – 2 de junho

Jogo 7 das finais da NBA (Se necessário – 19 de junho

Draft da NBA – 23 de junho

Veja a lista dos maiores campeões da NBA