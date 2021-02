Veja o ranking equipes mais valiosas da NBA 2021

A paixão dos americanos pelo basquete pode ser percebida pelos valores de mercado que as equipes da NBA possuem. Mesmo em um ano de pandemia, com as franquias jogando 80% das partidas e perdendo receitas sem público nas arenas, todos os times da liga apresentaram lucro operacional positivo, segundo a Forbes. Confira quais são as equipes mais valiosas da NBA.

O Golden State Warriors mesmo em sua pior temporada desde o início dos anos 2000, conquistou o recorde de US$ 200 milhões de lucro. Logo depois de cinco idas consecutivas às finais da NBA, os Warriors conseguiram o pior recorde da liga em 2020, com o astro Stephen Curry afastado de quase todas as partidas por conta das lesões. No entanto, os valores da franquia de São Franciso levaram o clube a segunda posição das equipes mais valiosas da NBA.

Warriors quebram monopólio na NBA

A equipe do camisa 30, inclusive, é a primeira franquia desde o Chicago Bulls, em 1999, a quebrar então a soberania entre New York Knicks e os Los Angeles Lakers. Com um valor empresarial de US$ 4,7 bilhões, o Golden State tomou a segunda posição dos Lakers (US$ 4,6 bilhões), mas que caíram para o terceiro lugar.

A primeira posição continua com os Knicks, com então US$ 5 bilhões, que permanecem na liderança pelo sexto ano consecutivo. No entanto, o lucro da franquia é tão alto que vencer a liga torna-se opcional. A equipe perdeu quase 70% de seus jogos nas últimas seis temporadas e venceram apenas uma série de playoffs desde 2000, entretanto mesmo com os resultados ruins, é a equipe mais valiosa da NBA.

Os Knicks são apenas o terceiro clube esportivo do mundo a atingir uma avaliação de US$ 5 bilhões, logo depois dos Dallas Cowboys e dos New York Yankees. Esses valores se devem por conta da renovação da MSG de US$ 1 bilhão, além de acordos então com a TV.

Equipes mais valiosas da NBA

1. New York Knicks

Valor: US$ 5 bilhões 2. Golden State Warriors

Valor: US$ 4,7 bilhões 3. Los Angeles Lakers

Valor: US$ 4,6 bilhões 4. Chicago Bulls

Valor: US$ 3,3 bilhões 5. Boston Celtics

Valor: US$ 3,2 bilhões 6. Los Angeles Clippers

Valor: US$ 2,75 bilhões 7. Brooklyn Nets

Valor: US$ 2,65 bilhões 8. Houston Rockets

Valor: US$ 2,5 bilhões 9. Dallas Mavericks

Valor: US$ 2,45 bilhões 10. Toronto Raptors

Considerado uma das grande paixões dos Estados Unidos, o basquete torna-se um investimento rentável à grandes empresários, já que a principal liga do esporte no país, aumenta o números de fãs a cada ano. Como consequência, o valor médio de cada equipe cresce ano após ano.