Warriors x Suns: onde assistir e horário do jogo da NBA – 04/12

As equipes de Golden State Warriors x Phoenix Suns se enfrentam pela segunda vez esta semana na madrugada de sexta-feira para sábado, 04/12, a partir da meia noite, 00h (horário de Brasília) pela Conferência Oeste da NBA no Chase Center. Saiba onde assistir ao jogo do Lakers hoje ao vivo.

Onde assistir Warriors x Suns:

O jogo entre Golden State Warriors e Phoenix Suns hoje terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma de streaming NBA League Pass, disponível no site ou aplicativo para Android e iOS.

Horário: 00h, meia noite (horário de Brasília)

Local: Chase Center, cidade de San Francisco, nos Estados Unidos

TV: ESPN

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na NBA?

No confronto diante do Phoenix na última quarta-feira, o Phoenix Suns saiu vitorioso pelo placar de 104 a 96. Agora, o time de San Francisco espera dar a revanche na madrugada desta sexta para sábado para retomar na liderança da Conferência Oeste da NBA, tendo 18 vitórias e 3 derrotas.

Enquanto isso, o Phoenix Suns aparece em primeiro lugar do lado Oeste, ou seja, tem o mesmo número de vitórias e derrotas na competição até agora. Agora, depois de vencer o primeiro confronto na semana, espera contar a segunda seguida para continuar na liderança da NBA em busca dos playoffs.

Jogos da NBA nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, nove jogos pela temporada regular da NBA acontecem, começando no horário da noite e seguindo até a madrugada. Entretanto, nenhum deles vai ter transmissão ao vivo na televisão.

A temporada regular segue até 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de basquete com as equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar nos playoffs.

Confira todos os jogos da NBA para assistir nesta sexta-feira.

Miami Heat x Indiana Pacers – 21h

Cleveland Cavaliers x Washinton Wizards – 21h

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks – 21h30

Minnesota Timberwolves x Brookly Nets – 21h30

Orlando Magic x Houston Rockets – 22h

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks – 22h30

Boston Celtics x Utah Jazz – 23h

Phoenix Suns x Golden State Warriors – 00h

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers – 00h

Veja a lista dos maiores campeões da NBA