Bellator 300: onde assistir a luta da Cris Cyborg x Cat Zingano ao vivo - 07/10

Realizado na Pechanga Arena, em San Diego, o Bellator 300 mostra neste sábado, 8 de outubro, três disputas por cinturões em diferentes categorias, e uma delas é a luta de Cris Cyborg, atual campeã dos penas, contra Cat Zingano, novata na competição e desafiante do confronto. O evento começa às 19h (de Brasília) e será transmitido ao vivo.

Veja: quando é a próxima luta do Alex Poatan no UFC este ano

Quem vai transmitir a luta da Cris Cyborg hoje?

Com exclusividade, o canal Combate transmitirá a luta de Cris Cyborg com Cat Zingano no Bellator ao vivo, em operadoras de TV fechada, e também no CombatePlay pela internet (www.combate.globo.com), plataforma apenas para quem paga a assinatura.

As duas primeiras lutas do card preliminar terão sinal aberto no Sportv 3 e no canal do Combate no Youtube e Facebook, a partir das 19h30, horário de Brasília. Assim que as disputas acabarem, o sinal volta a ficar disponível só no Combate.

A narração do card preliminar no Bellator 300 fica por conta de Luiz Prota e comentários do lutador Dudu Dantas, enquanto as três lutas que valem cinturão serão contadas por Rhoodes Lima com análises de Luciano Andrade e do lutador Junior Cigano.

Horário: a partir das 19h (de Brasília)

Local: Pechanga Arena, em San Diego, Califórnia

Onde assistir: Combate

O que é o Bellator?

O UFC pode ser a principal liga profissional de artes marciais mistas nos Estados Unidos, mas a Bellator não fica atrás. Sob o nome de Bellator MMA, a competição reúne grandes nomes do esporte em diferentes categorias, como peso galo, casado, mosca, leve e pesado, em lutas valendo cinturão e pontos no ranking.

Sob a criação de Bjorn Rebney em 2008, a Bellator foi inicialmente idealizada para competir com o UFC no país. Porém, o principal destaque do Ultimate Fighting Championship é que possui grandes investimentos de marcas, além de propagandas, enquanto o Bellator não alcançou o mesmo patamar.

Assim como no UFC, as lutas de card preliminar e principal tem três rounds, com cinco em brigas por cinturão. Cada lutador recebe pontos dos jurados por sua atuação no octógono, seja por nocaute, chutes, golpes, finalizações e até desistência. Existe também o empate técnico, quando os dois atletas fazem a mesma pontuação em uma luta equilibrada.

Uma diferença é que o Bellator tem muito menos lutadores do que o UFC, além do trabalho sobre a valorização dos profissionais.

Programação do Bellator 300 neste sábado

Além da luta entre Cris Cyborg e Cat Zingano, o Bellator 300 apresenta também outras 15 disputas neste sábado, em San Diego, na Califórnia. Assim como no UFC, os atletas participam da pesagem antes do evento oficial onde precisam seguir à risca as regras da liga de MMA.

Ilima-Lei Macfarlane não bateu o peso, por isso o cinturão só valerá se Liz Carmouche vencer a luta. Já Bobby Seronio e Alberto Garcia também ultrapassaram o limite do peso-galo, por isso o embate é válido pelo peso-casado, de acordo com a organização.

Confira a programação do Bellator neste sábado.

CARD PRELIMINAR:

Peso-pena: Lorrany Santos x Jackie Cataline

Peso-casado: Dmytrii Hrytsenko x Justin Montalvo

Peso-galo: Bryce Meredith x Miguel Peimbert

Peso-casado: Bobby Seronio III x Alberto Garcia

Peso-pena: Sara McMann x Leah McCourt

Peso-leve: Sergio Cossio Dominguez x Jesse Roberts

Peso-pena: Henry Corrales x Kai Kamaka III

Peso-pesado: Davion Franklin x Slim Trabelsi

Peso meio-pesado: Dovletdzhan Yagshimuradov x Maciej Rozanski

Peso-casado: Mukhamed Berkhamov x Herman Terrado

Peso-médio: Romero Cotton x Grant Neal

Peso-mosca: Ilara Joanne x Jena Bishop

Peso-pesado: Josh Hokit x Spencer Smith

CARD PRINCIPAL:

Cinturão Peso-leve: Usman Nurmagomedov x Brent Primus

Cinturão Peso-pena: Crys Cyborg x Cat Zigano

Cinturão Peso-mosca: Liz Carmouche x Ilima-Lei Macfarlane

Leia também:

Saiba quando vai ser a próxima luta de Charles do Bronx no UFC