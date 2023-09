Próxima luta de Charles do Bronx no UFC vai ser em outubro de 2023

Charles do Bronx está pronto para retornar ao octógono. Desta vez, o brasileiro fará a tão aguardada revanche contra o russo Islam Makhachev no UFC 294, em Abu Dhabi, para disputar o cinturão do peso leve. Vem ver quando é a próxima luta de Charles do Bronx e como assistir.

Luta de Charles do Bronx vale cinturão peso leve

Um ano após ser nocauteado por Islam Makhachev no segundo round, Charles do Bronx terá a oportunidade de reencontrar o russo para uma nova batalha valendo o cinturão dos leves. A luta de Charles do Bronx está marcada para 21 de outubro, no UFC 294, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Charles tornou-se campeão peso-leve do UFC em maio de 2021, ao nocautear Michael Chandler. Ele manteve o título ao derrotar Dustin Poirier naquele mesmo ano. Porém, em maio de 2022, Charles não bateu o seu peso e foi destituído do título, mesmo com vitória diante de Justin Gaethje na luta principal.

Então, em outubro de 2022, o brasileiro teve a primeira chance de recuperar o cinturão. Contra o russo Islam Makhachev, foi nocauteado aos 3m16s do segundo round, na luta principal do UFC 280. Desde então, Charles tem se preparado para reencontrar o russo em busca do cinturão.

Onde assistir o UFC 294?

Com exclusividade, o streaming da liga UFC Fight Pass transmite o evento ao vivo para quem é assinante. A Bandeirantes optou não exibir a luta com o brasileiro para exibir no mesmo horário o SFT, organização de combate e artes marciais brasileira.

O Fight Pass está disponível por R$ 29,90 por mês ou R$ 298,80 anual com acesso à entrevistas exclusivas, replay de lutas e transmissões ao vivo de todos os eventos em artes marciais da liga. Dá para assistir no site (www.ufcfightpass.com.br) ou no aplicativo para celular, Android e iOS, ou tablet e smartv.

Recordes de Charles do Bronx no UFC

Aos 33 anos, Charles do Bronx já escreveu o seu nome na história da organização de artes marciais. O paulista acumula recordes de vitórias por vias rápidas, finalização e até bônus pós-luta. Além disso, Charles é o brasileiro com mais vitórias no UFC.

Sim, é isso mesmo o que você leu. Do Bronx está à frente de Anderson Silva quanto o assunto é vitórias na liga norte-americana de artes marciais com 22, empatado com o também brasileiro Demian Maia. Se vencer o russo, ele assume a liderança e se isola na lista de vencedores. Rafael dos Anjos tem 21, Francisco Massaranduba 18 e Anderson Silva e Edson Barboza tem 17 cada.

No histórico de atletas com mais lutas no UFC, Jim Miller lidera com 42 conquistas, enquanto o brasileiro é o quarto colocado com 32. Se Charles manter o ritmo e não parar tão cedo, ele poderá quebrar o recorde de Jim e assumir a ponta da liderança.

RECORDES DE CHARLES DO BRONX NO UFC:

Vitórias pela via rápida: 20

Vitórias por finalização: 16

Bônus pós-luta: 19

Lutas no UFC: 32

