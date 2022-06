Tenista brasileira vai enfrentar a ucraniana Lesia Tsurenko nesta quinta-feira, 22 de junho, com transmissão ao vivo

Bia Haddad onde assistir: quartas de final do WTA 500

Fique atento para saber onde assistir Bia Haddad em disputa na grama pelo WTA 500 de Eastbourne nesta quinta-feira, 23 de junho. Depois de ser campeã na etapa de Birmingham no fim de semana, a brasileira vai enfrentar a ucraniana Lesia Tsurenko nas quartas de final, a partir das 12h30 (Horário de Brasília), na Inglaterra.

Bia venceu Jodie Burrage ontem nas oitavas de final da etapa.

Bia Haddad onde assistir Eastbourne hoje

O jogo da Bia Haddad no tênis hoje vai passar no Star +, serviço de streaming, a partir das 12h30 (Horário de Brasília). Sem transmissão na TV, o serviço de streaming só está disponível na plataforma para celular, tablets, computador e a smart TV. Você só precisa ser membro do serviço e aí curtir o esporte ao vivo.

O site oficial é www.starplus.com.

STAR + = www.starplus.com / Aplicativo para Android e iOS no celular, tablet / Computador / Smart TV através da loja de aplicativos

Como funciona o WTA 500 de Eastbourne?

Para você entender melhor, o WTA de Eastbourne é um torneio profissional de tênis, realizado todos os anos na Inglaterra por diferentes regiões do país. Bia já disputou as etapas de Birmingham e Nottingham, onde foi campeã nas duas sobre a grama.

Seguindo o modelo tradicional, o campeonato apresenta a etapa qualificatória onde jovens tenistas ganham a oportunidade de tentar uma vaga na primeira fase. A etapa de Eastbourne conta com as categorias simples feminino, masculino e duplas femininas e masculinas.

A fase 64 é a primeira na competição. Depois, os classificados seguem para a fase 32, onde somente dezesseis tem a chance de disputarem as oitavas de final. Os oito vencedores seguem para as quartas de final, depois as semifinais e, por fim, a final pelo título.

O torneio é bastante conhecido por revelar grandes nomes para o cenário do tênis.

Bia Haddad campeã do WTA de Birmingham 2022

O ano de 2022 tem sido muito bom para Beatriz Haddad Maia. Com apenas 26 anos, ela ocupa a posição de número 29 no ranking mundial do tênis, além de ter vencido dois títulos até o momento: a etapa WTA de Nottingham e Birmingham. Ela acumula 12 vitórias consecutivas na grama. Depois, em Birmingham, venceu a chinesa Shuai Zhang na final sob grama.

Em Nottingham, Bia venceu as finais do simples feminino e de duplas para ser campeã. No individual, ela venceu a norte-americana Alison Riske. Este foi o seu primeiro WTA em junho de 2022. Ela também já faturou títulos do WTA em Bogotá, 2015 e 2017, e em Sydney em 2022.

Este ranking é feito pela Federação Internacional de Ténis, pontuando os profissionais de acordo com as conquistas em toda a temporada. Se ela chegar até a final e ser campeã de mais uma etapa, vai crescer ainda mais no ranking das tenistas.

