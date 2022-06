Quando começa Wimbledon 2022, Grand Slam de tênis

Tem mais emoção no tênis vindo por aí! Quer saber quando começa Wimbledon 2022? O torneio sobre grama será o terceiro Grand Slam realizado na temporada, com vitórias de Rafael Nadal no Australian Open e Roland Garros até aqui, dominando o cenário do esporte. A brasileira Bia Haddad também será destaque na competição. Fique por dentro e confira todas as informações a seguir.

Quando começa Wimbledon 2022?

O torneio de Wimbledon começa em 27 de junho, segunda-feira, com os jogos da primeira rodada do simples feminino e masculino. As transmissões dos jogos no Brasil serão entre os horários da manhã seguindo até a tarde.

Porém, não se assuste se encontrar jogos acontecendo uma semana antes mesmo da competição começar. Isso porque as qualificatórias recebem jovens tenistas que sonham com a oportunidade de jogar, enquanto buscam vagas na primeira fase. Estes profissionais também não estão bem posicionados no ranking mundial e, por isso, recorrem as eliminatórias.

A etapa reúne grandes nomes do tênis como Novak Djokovic, Rafael Nadal, Matteo Berrettini, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek e muito mais. Representando o Brasil estão João Menezes, Beatriz Haddad Maia, Matheus Pucinelli e Gabriela Cé. No entanto, Bia é a única cabeça de chave.

Primeira rodada – 27 e 28 de junho

Segunda rodada – 29 e 30 de junho

Terceira rodada – 1 e 2 de julho

Quarta rodada – 3 e 4 de julho

Quartas de final – 5 e 6 de julho

Semifinais do feminino – 7 de julho

Semifinais do masculino – 8 de julho

Final do feminino – 9 de julho

Final do masculino – 10 de julho

+ Quando vai ser o jogo do Brasil e Argentina pelas Eliminatórias 2022

Cabeças de chave do sorteio de Wimbledon

Seguindo as posições de cada tenista no ranking mundial, os organizadores do Grand Slam definem quem são os cabeças de chave para o sorteio do chaveamento.

Este ano, Daniil Medvedev, campeão do US Open em 2021 e atual número um, ficará de fora porque Wimbledon vetou a participação de tenistas russos e bielorrussos após a invasão das tropas russas na Ucrânia no começo de fevereiro. Além disso, ATP e WTA não vão distribuir pontos para seus rankings nesta edição.

Com isso, Djokovic torna-se o primeiro da lista no masculino, seguido de Nadal. O sorteio vai acontecer na sexta-feira, 24 de junho, ainda sem horário definido.

Confira a lista completa dos cabeças de chave masculino e feminino.

CABEÇAS DE CHAVE MASCULINO:

1. Novak Djokovic

2. Rafael Nadal

3. Casper Ruud

4. Stefano Tsitsipas

5. Carlos Alcaraz

6. Felix Auger-Aliassime

7. Hubert Hurkacz

8. Matteo Berrettini

9. Cameron Norrie

10. Jannik Sinner

11. Taylor Fritz

12. Diego Schwartzman

13. Denis Shapovalov

14. Marin Cilic

15. Reilly Opelka

16. Pablo Carreño Busta

CABEÇAS DE CHAVE FEMININO:

1. Iga Swiatek

2. Annet Kontaveit

3. Ons Jabeur

4. Paula Badosa

5. Maria Sakkari

6. Karolina Pliskova

7. Danielle Collins

8. Jessica Pegula

9. Garbiñe Muguruza

10. Emma Raducanu

11. Cori Gauff

12. Barbora Krejcikova

13. Jelena Ostapenko

14. Leylah Fernández

15. Belinda Bencic

16. Angelique Kerber

24. Beatriz Haddad Maia

Como funciona o Torneio de Wimbledon?

O torneio de Wimbledon é o terceiro Grand Slam na temporada. Realizado entre o mês de junho e julho, reúne os maiores competidores do esporte em busca do tão sonhado troféu. A associação que comanda o evento é a AELTC, a The All England Lawn Tennis & Croquet Club Limited, fundada em 23 de julho de 1868.

Wimbledon conta com as modalidades simples masculino e feminino, duplas femininas, masculinas e mistas, simples juvenil masculino e feminino e cadeirantes masculino e feminino. Cada categoria disputa a primeira, segunda, terceira e quarta rodada até se classificarem para as quartas.

Depois, disputam a semifinal e, por fim, o tão sonhado título do terceiro Grand Slam.

Acompanhe o portal DCI também no Google News.

8 estádios da Copa do Mundo 2022 e onde o Brasil vai jogar no Catar