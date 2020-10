Bola de Ouro: veja os craques indicados para o “time dos sonhos”

Ainda que a entrega da Bola de Ouro tenha sido cancelada em 2020 devido à pandemia, a revista France Football fará a eleição do “time dos sonhos” de todos os tempos. Assim, nesta segunda-feira (19), saiu a lista dos últimos indicados à premiação que irá definir os 11 melhores jogadores da história em cada posição.

O time dos sonhos da Bola de Ouro, portanto, será escalado em uma formação 3-4-3, com 10 jogadores indicados para cada posição. Dessa forma, serão eleitos um goleiro, um zagueiro, um lateral direito e um lateral esquerdo para a linha defensiva. Além disso, mais dois volantes, dois meias ofensivos e três atacantes.

Ao todo, então, são 110 craques do passado e do presente indicados à nova premiação criada pela France Football para o lugar da Bola de Ouro. O tradicional troféu entregue ao melhor jogador do ano ficará sem vencedor em 2020, pois os organizadores entenderam que a pandemia tirou as condições de igualdade entre os concorrentes.

Por outro lado, a cerimônia do prêmio The Best, entregue pela Fifa ao melhor jogador de 2020, está confirmada. No entanto, ainda não tem data para acontecer. O favorito é o polonês Robert Lewandowski, mas espera-se que o brasileiro Neymar também esteja entre os indicados.

Bola de Ouro: novo formato em 2020

A Bola de Ouro, por sua vez, é a premiação mais antiga, e por isso chegou a ter uma parceria com a Fifa entre 2010 e 2015. Afinal, o troféu é entregue pela revista France Football desde 1956. Em 2020, no entanto, será convertido na eleição do time dos sonhos com s melhores jogadores de todos os tempos.

Dessa forma, os vencedores em cada posição serão escolhidos por um painel de 170 especialistas em todo o mundo. Aliás, é a mesma equipe que seria responsável por eleger o vencedor da Bola de Ouro. Segundo a France Football, o principal critério será o talento dos indicados, mais do que os títulos. O anúncio do time dos sonhos, portanto, está previsto para dezembro.

Aliás, como não poderia deixar de ser, o futebol brasileiro está bem representado na lista de indicados ao time dos sonhos da Bola de Ouro. No entanto, o Brasil não emplacou nenhum jogador nas posições de goleiro ou zagueiro. Por outro lado, não meias, laterais e atacantes. Veja a seguir, portanto, todos os concorrentes em cada posição.

Indicados para o time dos sonhos da Bola de Ouro

Goleiros

Nenhum brasileiro está entre os finalistas a melhor goleiro de todos os tempos, pois a lista é dominada por jogadores europeus. O único indicado em atividade, aliás, é o italiano Gianluigi Buffon. Veja então os indicados.

Gianluigi Buffon (Itália)

Dino Zoff (Itália)

Sepp Maier (Alemanha)

Manuel Neuer (Alemanha)

Gordon Banks (Inglaterra)

Iker Casillas (Espanha)

Thomas Nkono (Camarões)

Peter Schmeichel (Dinamarca)

Edwin van der Sar (Holanda)

Lev Yashin (Rússia)

Laterais direitos

O futebol brasileiro domina a lista dos indicados a melhor lateral direito de todos os tempos, mas a Alemanha também conta com três representantes.

Cafu (Brasil)

Carlos Alberto Torres (Brasil)

Djalma Santos (Brasil)

Berti Vogts (Alemanha)

Manfred Kaltz (Alemanha)

Philipp Lahm (Alemanha)

Giuseppe Bergomi (Itália)

Claudio Gentile (Itália)

Wim Suurbier (Holanda)

Lilian Thuram (França)

Zagueiros

Assim como na lista dos goleiros, o Brasil não emplacou ninguém entre os indicados a melhor zagueiro de todos os tempos. Por outro lado a Itália conta com dois nomes. Além disso, um deles ainda está em atividade: Sergio Ramos.

Fabio Cannavaro (Itália)

Franco Baresi (Itália)

Gaetano Scirea (Itália)

Franz Beckenbauer (Alemanha)

Matthias Sammer (Alemanha)

Marcel Desailly (França)

Ronald Koeman (Holanda)

Bobby Moore (Inglaterra)

Daniel Passarella (Argentina)

Sergio Ramos (Espanha)

Laterais esquerdos

Nenhum país tem tantos laterais esquerdos entre os melhores da história como o Brasil, afinal, são nada menos do que quatro indicados ao time dos sonhos da Bola de Ouro.

Marcelo (Brasil)

Nilton Santos (Brasil)

Roberto Carlos (Brasil)

Júnior (Brasil)

Paolo Maldini (Itália)

Antonio Cabrini (Itália)

Giancinto Facchetti (Itália)

Andreas Brehme (Alemanha)

Paul Breitner (Alemanha)

Ruud Krol (Holanda)

Volantes

A Espanha é o país com mais representantes na lista dos melhores volantes de todos os tempos, mas o Brasil está bem representado com três indicados. São 20 concorrentes e, portanto, haverá dois vencedores nesta posição.

Falcão (Brasil)

Gérson (Brasil)

Didi (Brasil)

Xavi (Espanha)

Xabi Alonso (Espanha)

Sergio Busquets (Espanha)

Pep Guardiola (Espanha)

Luis Suárez Miramontes (Espanha)

Clarence Seedorf (Holanda)

Frank Rijkaard (Holanda)

Johan Neeskens (Holanda)

Andrea Pirlo (Itália)

Marco Tardelli (Itália)

Lothar Matthaus (Alemanha)

Bernd Schuster (Alemanha)

Jozsef Bozsik (Hungria)

Steven Gerrard (Inglaterra)

Josef Masopust (República Tcheca)

Fernando Redondo (Argentina)

Jean Tigana (França)

Meias ofensivos

Assim como a lista de volantes, a dos meias ofensivos terá dois vencedores. Mas a concorrência é forte, pois opõe nomes como Pelé, Maradona, Platini e Zidane.

Pelé (Brasil)

Sócrates (Brasil)

Zico (Brasil)

Diego Maradona (Argentina)

Alfredo Di Stéfano (Argentina)

Alessandro Mazzola (Itália)

Gianni Rivera (Itália)

Francesco Totti (Itália)

Roberto Baggio (Itália)

Zinedine Zidane (França)

Michel Platini (França)

Raymond Kopa (França)

Ferenc Puskas (Hungria)

László Kubala (Hungria)

Juan Alberto Schiaffino (Uruguai)

Enzo Francescoli (Uruguai)

Bobby Charlton (Inglaterra)

Ruud Gullit (Holanda)

Gheorghe Hagi (Romênia)

Andrés Iniesta (Espanha)

Atacantes pela direita

Embora Lionel Messi esteja entre os favoritos, a lista dos indicados a melhor atacante pela direita promete uma disputa acirrada. Afinal, não será fácil escolher entre o argentino e Garrincha, por exemplo.

Lionel Messi (Argentina)

Garrincha (Brasil)

Jairzinho (Brasil)

David Beckham (Inglaterra)

George Best (Inglaterra)

Kevin Keegan (Inglaterra)

Stanley Matthews (Inglaterra)

Samuel Eto’o (Camarões)

Luis Figo (Portugal)

Arjen Robben (Holanda)

Centroavantes

Sem dúvida, os jurados da Bola de Ouro terão uma missão difícil para escolher o centroavante do time dos sonhos. Como escolher entre Romário, Ronaldo e Cruyff, por exemplo? Veja então todos os indicados.

Romário (Brasil)

Ronaldo (Brasil)

Dennis Bergkamp (Holanda)

Johan Cruyff (Holanda)

Marco van Basten (Holanda)

Kenny Dalglish (Escócia)

Eusébio (Portugal)

Sándor Kocsis (Hungria)

Gerd Müller (Alemanha)

George Weah (Libéria)

Atacantes pela esquerda

Cristiano Ronaldo está entre os maiores vencedores da história da Bola de Ouro, mas tem concorrência forte para entrar no time dos sonhos. Afinal, a lista de indicatos também tem Ronaldinho, Rivaldo e Henry.