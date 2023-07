Boxe ao vivo: Onde assistir a luta de Whindersson Nunes hoje

Whindersson Nunes volta aos ringues neste sábado, 15 de julho, a partir das 15h, no High Stakes, torneio internacional de boxe com celebridades da internet. A luta do humorista Nunes vai ser contra o inglês King Kenny, pela semifinal. Saiba onde assistir.

Onde assistir a luta de Whindersson Nunes?

O torcedor pode assistir a luta de Whindersson Nunes no Combate, DAZN ou Kingpyn Boxing TV, pay-per-view oficial do evento, neste sábado a partir das três horas da tarde.

O Combate adquiriu os direitos de transmissão do evento de boxe. O canal vai exibir todas as lutas com exclusividade para todo o país com narração de Luiz Prota e comentários de Ana Hissa e Junior Cigano.

As duas primeiras lutas do card estarão disponíveis no Sportv 3, no site do Combate e no Youtube e Facebook do Combate ao vivo e de graça.

Quem é assinante do DAZN pode curtir o evento direto na plataforma. Outra opção é o pay-per-view Kingpyn Boxing, onde o torcedor precisa desembolsar R$ 27,99 pelo pacote básico ,o Premium com qualidade full HD por R$ 37,99, e o Watch Party com direito aos bastidores por R$ 47,99.

Globo vai transmitir a luta do Whindersson?

A Globo não exibirá a luta de Whindersson Nunes e King Kenny ao vivo no sábado. No entanto, a emissora vai transmitir a disputa mais tarde, às 01h50, logo após o Supercine, além dos melhores momentos do evento.

Disponível para todo o Brasil na TV aberta, a narração vai ser de Rhoodes Lima com os comentários do campeão olímpico de boxe Hebert Conceição. Basta sintonizar com o controle remoto no horário marcado e acompanhar.

Este é o segundo evento de artes marciais que a emissora transmite na faixa da madrugada de sábado. Em 24 de junho, exibiu o Jungle Fight, no Rio de Janeiro, com atletas brasileiros.

Horário da luta do Whindersson

No horário de Brasília, o evento começa às 15h. Não dá para saber que horas exatamente a luta de Whindersson Nunes terá início já que a programação não indica o horário de cada disputa.

O brasileiro e o inglês vão brigar pela vaga na final do High Stakes, torneio entre influenciadores da internet como o Youtube e o Tik Tok. A final está marcada para agosto, em Londres.

SEMIFINAL

Sábado, 15 de julho na 3 Arena, em Dublin, Irlanda

FINAL

Sábado, 05 de agosto na 02 Arena, em Londres, Inglaterra

Quem é King Kenny?

Para chegar até aqui, Whindersson venceu o polonês Filipek por nocaute técnico nas quartas de final. Enquanto isso, o britânico King Kenny, de 26 anos, superou My Mate Nate também por nocaute. Agora, os dois se enfrentam na semifinal do High Stakes na categoria até 77kg.

King Kenny, ou Kenny Ojuederie, tem 2,11 milhões de inscritos no Youtube e mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. Ele ganhou o estrelato ao gravar vídeos de pegadinhas ao lado do irmão, Wisdom Daniel. Kenny nasceu em Londres, no Reino Unido, portanto está praticamente em casa.

A primeira aventura de Kenny nas artes marciais foi em 05 de março do ano passado, quando enfrentou o youtuber brasileiro "FaZe Temper", onde em decisão unânime o brasileiro venceu o embate. Kenny também disputou contra "Faze Sensei", DK Money, Ashley Tebi Rak-Su e My Mate Nate, com três vitórias e duas derrotas no currículo.

