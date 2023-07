Que horas é a luta do Whindersson Nunes x King Kenny hoje

Whindersson Nunes está de volta ao ringue em combate neste sábado, 15 de julho, contra o inglês King Kenny pela semifinal do High Stakes, torneio internacional de boxe com influenciadores. Valendo vaga para a final, saiba que horas começa a luta do Whindersson e como assistir ao vivo.

Horário da luta do Whindersson Nunes no sábado

O torneio High Stakes começa às 15h, horário de Brasília, com oito lutas entre o Card Preliminar e Principal neste sábado, em Dublin, na Irlanda. No entanto, a luta do Whindersson Nunes não tem hora marcada para começar. A disputa entre o humorista com o youtuber inglês King Kenny deve ser a última do Card Principal, ou seja, os dois deverão entrar no ringue no início da noite.

O evento é dividido em duas partes: o Card Preliminar e o Principal, com quatro lutas cada. O Preliminar começa primeiro, seguido do Principal com as lutas mais importantes do sábado.

CARD PRINCIPAL: a partir das 15h

AnEnsonGib x Jarvis (77kg)

Jully Poca x Elle Brooke (63,5kg)

Emily Brooke x 6ar6ie6 (63,5kg)

Whindersson Nunes x King Kenny (77kg)

CARD PRELIMINAR: a partir das 15h

Amber O'Donnell x Whitney Johns (63,5kg)

Daniella Hemsley x Ms. Danielka (63,5kg)

Kiefer Crosbie x Aaron Chalmers (76kg)

Cian Cowley x Connor Tierney (76kg)

TV Globo vai passar a luta do Whindersson Nunes?

A Globo não transmite na TV aberta a luta do Whindersson Nunes ao vivo neste sábado, mas o torcedor pode assistir o High Stakes completo no Combate, disponível na TV paga, com Luiz Prota e comentários de Ana Hissa e Junior Cigano, além da plataforma DAZN e o pay-per-view Kingpyn Boxing.

As duas primeiras lutas do card serão exibidas no Sportv 3, no site do Combate e no Combate no Youtube e no Facebook.

A reprise completa da luta será exibida pela TV Globo na madrugada, a partir das 01h50, horário de Brasília, com a narração de Rhoodes Lima e comentários de Hebert,canal após o Supercine.

TV paga: Combate

TV aberta: Globo (reprise na madrugada)

Online: DAZN, Kingpyn Boxing e GloboPlay

Quem é o adversário do Whindersson?

Kenny Ojuederie, ou King Kenny, tem 26 anos e será o adversário de Whindersson Nunes neste sábado pela semifinal do torneio de boxe High Stakes. O brasileiro superou Filipek, enquanto o britânico ganhou de My Mate Nate também nas quartas de final.

Com mais de 2 milhões de inscritos no Youtube, Kenny ganhou destaque na internet após gravar vídeos de pegadinhas com o irmão, Wisdow Daniel. Ele também coleciona seguidores nas redes sociais. Nas últimas semanas, os brasileiros invadiram as redes do inglês para provocar e apoiar o humorista Whindersson.

Kenny soma cinco disputas, com três vitórias e duas derrotas em seu currículo. A primeira luta foi em 05 de março do ano passado justamente contra um brasileiro, o youtuber "FaZe Temper", com vitória do brasileiro.

Quando é a final do High Stakes?

Se vencer King Kenny, o brasileiro Whindersson Nunes vai disputar a final em 05 de agosto na 02 Arena, em Londres, na Inglaterra, contra o vencedor da outra semifinal.

Do outro lado da chave estão o arábe AnEnsonGib e Jarvis, ambos influenciadores. Os dois finalistas vão brigar pelo prêmio em dinheiro de 1 milhão de reais, ou 200 mil dólares, além da visibilidade que o torneio e as disputas garantem aos participantes.

Quem também vai lutar na semifinal é a brasileira Jully Poca contra a inglesa Elle Brooke no simples feminino. As duas também vão se enfrentar neste sábado, e uma delas vai para a final em busca de 1 milhão de reais.

