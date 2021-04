Braçadeira de Cristiano Ronaldo será leiloada

A braçadeira de capitão jogada por Cristiano Ronaldo no empate com a Sérvia em 2 a 2, pelas eliminatórias européias da Copa do Mundo de 2022, voltou a ser assunto mundial. No entanto, agora por um bom motivo. Isso porque a faixa será leiloada para ajudar no tratamento de uma criança de seis meses, que sofre de atrofia muscular espinhal (AME).

De forma anônima, um funcionário do estádio Rajko Mitic, em Belgrado, na Sérvia, guardou a braçadeira de Cristiano Ronaldo caída no chão, após o craque arremessa-la. O homem teve a atitude ao perceber que ninguém pegaria a faixa. “Ronaldo atirou a braçadeira a três metros de mim e, quando vi que ninguém a apanhava, tive a ideia de colocá-la à venda, pois poderia ser uma boa ideia para ajudar o pequeno”, revelou o funcionário em anonimato.

Entenda como foi o caso

Portugal enfrentou a Sérvia pela 2ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, em confronto que terminou empatado em 2 a 2. No entanto, Cristiano Ronaldo teve a oportunidade de fazer o terceiro gol português, no último lance da partida, mas o zagueiro “salvou”. As imagens mostraram que a bola teria passado a linha e entrado, mas por não haver VAR, o juiz não validou.

A situação deixou o camisa 7 revoltado e logo depois de reclamar com o árbitro, recebeu o cartão amarelo. A punição deixou o craque à flor dos nervos, e então ele deixou o campo ainda com jogo rolando. Ao sair do gramado, Cristiano jogou a braçadeira de capitão no chão.

Ao perceber que ninguém pegaria a braçadeira de capitão, o funcionário, com o nome não divulgado, resolveu guardar o objeto para ajudar Gavrilo Djurdjevic. A criança de seis meses sofre de atrofia muscular espinhal e o tratamento com o remédio Zolgensma custa cerca de 2 milhões de euros.

Em busca de divulgação, o homem procurou o canal esportivo de Belgrado Sport Klub que confirmou a autenticidade da braçadeira de Cristiano. Então, a emissora colocou o objeto em leilão no limundo.com para a arrecadação do dinheiro.

A ideia do funcionário, é que a notícia chegue até Ronaldo, e o mesmo arremate a faixa para ajudar o bebê. “Espero que possamos chegar ao próprio Ronaldo (…) para ajudar o Gavrilo o mais possível”, afirmou o funcionário.

Quanto vale a braçadeira de Cristiano Ronaldo?

Com o prazo de encerramento no dia 2 de abril, o leilão da braçadeira de Cristiano Ronaldo ocorre pelo site Limundo, da Sérvia. Até o presente momento, a oferta máxima está em cerca de 6.000 dinares sérvio. Mas este valor equivale a mais ou menos R$ 17 mil.

+ Cristiano Ronaldo pode voltar ao Real Madrid, diz imprensa espanhola

+ Cristiano Ronaldo é a 1ª pessoa a alcançar 250 milhões de seguidores