Cristiano Ronaldo é a 1ª pessoa a alcançar 250 milhões de seguidores

Cristiano Ronaldo, de 35 anos, tornou- se a primeira pessoa a atingir a marca de 250 milhões de seguidores na rede social do Instagram. O jogador, que é nascido em Portugal, integra o elenco da Juventus, o maior clube da Itália e também da Europa. Na rede social famosa, o atleta mescla momentos com a família e trabalho.

Cristiano Ronaldo quebra recordes

O jogador é um verdadeiro ídolo da molecada de hoje e muitos sonham um dia se tornarem um jogador igual ao Cristiano Ronaldo. Constantemente apontado como um dos melhores e mais completos jogadores do mundo e de todos os tempos, ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e pela France Football recebendo o prêmio Ballon d’Or (que por um período passou a denominar-se Bola de Ouro da FIFA) um total de cinco vezes: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Além disso, ele também venceu o prêmio Bota de Ouro da UEFA em um total de quatro vezes. Ganhou três vezes o prêmio de Melhor Jogador da UEFA na Europa e uma vez o prêmio de Melhor Jogador de Clubes da UEFA.

250 milhões de seguidores

Se já não bastasse quebrar recordes no ramo do futebol, o jogador também consegue se sair melhor por trás dos campos. Ou seja, até fora dos gramados Cristiano Ronaldo quebra recordes. Desta vez, a estrela da Juventus, é certamente a pessoa mais seguida na rede social do Instagram, com mais de 250 milhões de seguidores na rede.

Para completar ainda mais a conquista do ídolo do esporte, o craque teve um post eleito o mais curtido no Instagram. A publicação teve 19,7 milhões de likes. Sobre a publicação: trata-se de um post onde o jogador da seleção de Portugal presta uma homenagem a lenda do futebol mundial Diego Armando Maradona [1960 – 2020]. Após a notícia da morte do ídolo da Argentina, Ronaldo compartilhou com seus milhões de seguidores uma foto em que aparece ao lado de Maradona, que faleceu no dia 25 de novembro de 2020.

Na homenagem, ele escreve: “Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido”.

Carreira no futebol

Cristiano Ronaldo começou a carreira no futebol muito cedo. atuando nas categorias de base do Clube de Futebol Andorinha de Santo António. Em 1995, foi para o Clube Desportivo Nacional e o seu sucesso com a equipa levou-o a assinar com o Sporting Clube de Portugal por duas temporadas. Com o talento nítido e precoce, ele logo chamou atenção de olheiros de grandes clubes, como: Alex Ferguson, então treinador do Manchester United.

Com apenas 18 anos de idade, Ronaldo assinou um contrato com o clube inglês, que pagou cerca de 12,24 milhões de libras esterlinas (15 milhões de euros) ao Sporting Clube de Portugal. De lá pra cá, foi sucesso atrás de sucessos.

Cristiano Ronaldo é família

Além de ser um ótimo jogador de futebol, o craque é também bom pai e marido. Cristiano passou o natal com a família, a companheira Georgina Rodriguez e os pequenos Ronaldo Jr, Mateo, Eva Maria e Alana Martina. O jogador sempre foi discreto em relação à vida pessoal e à exposição dos filhos nas redes sociais. Mas, de vez ou outra, compartilha um registro feliz ao lado da família.

