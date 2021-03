Cristiano Ronaldo pode voltar ao Real Madrid, diz imprensa espanhola

Um dos maiores craques da história do Real Madrid, o português Cristiano Ronaldo pode estar de volta ao elenco nas próximas temporadas. É o que informou a imprensa espanhola na manhã desta sexta-feira (12). Segundo jornais, a conversa entre o empresário do craque e ambas as partes já aconteceram. Então, veja o que está em jogo.

Quem é Cristiano Ronaldo?

Com 36 anos, o português é considerado um dos maiores craques do futebol. Assim, começou a jogar futebol nas categorias de base do Nacional, em seu país natal. Não demorou para ser contratado pelo Sporting. Então, em 2002, estreou pela primeira vez no time profissional.

No ano seguinte, chegou ao Manchester United. Lá, fez história ao ganhar Champions League, Campeonato Inglês, Taça da Inglaterra, Mundial de Clubes, Supertaça da Inglaterra e Taça da Liga. Em 2009, o mundo passou a conhecer o verdadeiro craque em campo depois de assinar com o Real Madrid, onde deixou o seu nome marcado na história do clube.

Então, em 2018, surpreendeu torcedores ao se transferir para a Juventus em uma nove experiência. Lá, ainda não conquistou Champions League, principal objetivo da equipe com Cristiano.

Cristiano Ronaldo pode voltar ao Real Madrid

Segundo o jornal espanhol Marca, Cristiano Ronaldo sente falta de jogar pelo clube merengue, assim como o Real Madrid também sente saudades do jogador, principalmente porque a presença de Cristiano pode elevar novamente o clube ao patamar de grandes clubes do futebol europeu.

Além disso, segundo Josep Pedrerol, jornalista do programa de TV El Chiringuito, o empresário Jorge Mendes conversou com o Real Madrid sobre a possibilidade do retorno de Cristiano Ronaldo, sendo uma conversa em tom informal, além de contar com acenos de CR7 para o Real Madrid.

Um dos principais fatores pelo desejo de Cristiano para retornar a Espanha, segundo o Marca, seria o mal momento tanto dentro quanto fora de campo. A publicação espanhola informou que a Juventus passa por um momento econômico complicado, enquanto no futebol carrega eliminações na Champions League e o ruim desempenho no Campeonato Italiano. O clube italiano, por outro lado, também busca resolver a situação sobre CR7, já que o seu alto salário seria um problema aos cofres.

Ainda segundo o Marca, as conversas entre ambas as partes devem continuar e se intensificar nas próximas semanas.

Cristiano apresentou desejo de voltar ao Real Madrid

A imprensa esportiva já indicou a possiblidade de Cristiano Ronaldo jogar em clubes como PSG, Manchester United, Manchester City e Sporting. Entretanto, por estar perto da aposentadoria, torcedores e fãs cogitam a possibilidade do atleta retornar ao time merengue.

Em entrevista coletiva, o jogador já afirmou que gostaria de terminar a carreira no Real Madrid, clube que defendeu por quase dez anos.

Repórter: "Você gostaria de se aposentar no Real Madrid?" Cristiano Ronaldo: "Se é possível, sim. Gostaria muito. Mas as coisas não dependem de mim. Faço meu trabalho dentro de campo e acho que faço bem, o resto não depende de mim. Então se é possível, sim, gostaria." pic.twitter.com/l8Sik2SG6h — Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) March 12, 2021

