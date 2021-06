Brasil x Rússia: onde assistir a Liga das Nações de vôlei masculino 2021

Líder isolado da Liga das Nações de Vôlei com 38 pontos, o time masculino do Brasil entra em quadra nesta quarta-feira (23), a partir das 16h (horário de Brasília), diante da Rússia, em Rimini, na Itália, pela quinta e última rodada da fase classificatória. Já garantida nas semifinais, a seleção brasileira busca um título inédito. Então, saiba onde assistir ao jogo do Brasil hoje ao vivo na Liga das Nações 2021 de vôlei masculino.

Onde assistir ao jogo do Brasil x Rússia na Liga das Nações de Vôlei?

A partida entre Brasil x Rússia é válida pela quinta rodada da Liga das Nações de vôlei masculino nesta quarta-feira (23), a partir das 16h (horário de Brasília). O jogo tem transmissão ao vivo do canal SporTV 2, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

CLARO TV: 38 / 538

OI TV: 38

SKY: 38 / 438

VIVO TV: 38 / 338 / 818 / 538

DIRECT TV: 2135

- PUBLICIDADE -

Como funciona a competição da Liga das Nações?

A Liga das Nações de Vôlei surgiu em 2017 com o intuito de substituir oficialmente os torneios Grand Prix, no feminino, e o Mundial no masculino, reunindo seleções de todo o mundo que são filiadas na Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, desde 2018. Primeiramente, as 16 seleções disputam a fase classificatória onde os quatro primeiros colocados avançam até as semifinais e, por fim, a final.

No vôlei masculino, a Rússia lidera com dois títulos, enquanto o Brasil não tem nenhum. Em 2019, a última edição realizada, a seleção brasileira masculina terminou em quarto lugar. Este ano, em 2021, as seleções voltam em quadra depois da suspensão em 2020 devido à pandemia do Covid-19 em todo o mundo.

Quando vai ser a semifinal da Liga das Nações de vôlei masculino?

Pela semifinal do torneio de vôlei masculino, a seleção brasileira entra em quadra no próximo sábado, 26 de junho de 2021, dividido em dois horários: 06h30 e 10h. Entretanto, o jogo do Brasil ainda não está definido, já que espera pelo fim da fase classificatória, ou seja, a quinta rodada.

Veja a classificação da Liga das Nações de Vôlei 2021

No vôlei masculino, a seleção brasileira lidera a classificação da Liga das Nações com vantagem. Veja então a tabela atualizada da temporada. Além disso, é importante lembrar que a classificação é alternada, contando com vitórias e derrotas além dos pontos.

- PUBLICIDADE -

1 Brasil – 38 pontos

2 Polônia – 36 pontos

3 Eslovênia – 31 pontos

4 França – 32 pontos

5 Rússia – 31 pontos

6 Sérvia – 27 pontos

7 Estados Unidos – 21 pontos

8 Japão – 18 pontos

9 Canadá – 19 pontos

10 Itália – 17 pontos

11 Argentina – 17 pontos

12 Irã – 18 pontos

13 Alemanha – 13 pontos

14 Holanda – 8 pontos

15 Bulgária – 7 pontos

16 Austrália – 2 pontos

Leia também: Quem é Virna Jandiroba, brasileira de sucesso no UFC