Brasileirão: clássicos abrem a 15ª rodada; saiba onde assistir

Vasco x Flamengo e Palmeiras x São Paulo, Brasileirão terá 15ª rodada agitada. Além dos clássicos, campeonato tem reedição da final da última Copa do Brasil e confrontos por briga direta na zona do rebaixamento.

Vasco x Flamengo, Palmeiras x São Paulo, reedição da última final da Copa do Brasil – Internacional x Athletico Paranaense – e confrontos diretos pela briga na zona do rebaixamento! A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, promete ser recheada de emoções.

Clássicos abrem a rodada

A rodada já começa neste sábado (10), com quatro jogos, sendo dois clássicos.

Enquanto no Rio de Janeiro acontece o Clássico dos Milhões – confronto entre Vasco e Flamengo – em São Paulo, Palmeiras e São Paulo FC fazem o tradicional Choque-rei, na briga direta pelo G-4.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Vasco x Flamengo

Há quatro jogos sem vencer e vindo de duas derrotas doloridas para: Atlético MG 4 x 1 e Bahia 3 x 0, o Vasco chega para o clássico em momento complicado, ainda mais após a demissão do técnico Ramon Menezes.

O Cruzmaltino está na 10ª posição e com a vitória poderia chegar ao G-6.

Em contrapartida, o Flamengo voltou a encantar e vem de duas boas vitórias seguidas: 3 x 1 no Athletico PR e 3 x 0 no Sport. Caso vença, o Rubro-negro empata com o líder Atlético MG, que joga às 21h, no número de pontos, mas fica atrás por conta do número de vitórias.

As equipes abrem a 15ª rodada do Brasileirão, às 17 horas, no Maracanã.

Onde assistir?

A partida não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere, exibe o clássico com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Pedrinho e Petkovic.

Palmeiras x São Paulo FC

Logo depois, Palmeiras e São Paulo FC fazem mais um clássico desta rodada, mas este no Estado de SP.

Às 19 horas, as equipes medem suas forças no Allianz Parque, em São Paulo. A briga é uma disputa direta pelo G-4 do Brasileirão.

Com 23 pontos, o Tricolor está na quarta posição da tabela, mas logo atrás está o Alviverde com um ponto a menos.

Em caso de vitória para os são paulinos, a equipe pode tornar-se vice líder da competição, dependendo dos resultados de Flamengo e Internacional. O empate, pode deixar os tricolores no G-4 dependendo do resultado do Fluminense. E, caso perca o jogo, a equipe automaticamente perde o quarto lugar para o Palmeiras.

A equipe de Vanderlei Luxemburgo está na quinta posição, e se vencer, ultrapassa o rival e pode roubar a terceira posição do Flamengo, caso o Rubro-negro perca para o Vasco.

Onde assistir ?

Assim como Vasco x Flamengo, o Choque-rei terá transmissão exclusiva do Premiere. Entretanto, Gustavo Villani narra o jogo, mas com comentários de PVC e Ricardinho.

Jogos do sábado (10)

Mais dois duelos, além dos clássicos, finalizam os jogos deste sábado. Confira:

Coritiba x Fortaleza – Estádio Couto Pereira às 19h

Atlético MG x Goiás – Estádio Mineirão às 21h

Jogos do domingo (11)

No domingo (11), mais seis jogos fecham a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.