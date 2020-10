Novo técnico do Vasco: quem são os mais cotados a assumir o cargo

Após sofrer sete gols em apenas dois jogos no Brasileirão, o Vasco demitiu Ramon Menezes e está em busca de um novo técnico. A derrota por 3 a 0 para o Bahia encerrou o curto trabalho do ex-jogador à frente do clube onde se tornou ídolo no nos anos 1990.

Ramon Menezes assumiu o cargo em março, após a demissão de Abel Braga. Ele comandou o Vasco em 16 partidas e conseguiu oito vitórias, três empates e cinco derrotas. Deixou o time na décima posição do Brasileirão. Seu começo foi empolgante, com a equipe sofrendo poucos gols e ocupando as primeiras posições. A boa fase ganhou até apelido, com os torcedores exaltando o “Ramonismo”.

Mas, nos últimos seis jogos, a equipe não venceu nenhum e ainda amargou a eliminação da Copa do Brasil para o rival Botafogo. Entre os torcedores, o “Ramonismo” já estava em baixa por causa da insistência em jogadores como o lateral Yago Pikachu e o volante Fellipe Bastos no time titular. Assim, depois das derrotas por três gols de diferença para Atlético-MG e Bahia, o Vasco decidiu procurar um novo técnico.

“O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes não é mais o treinador da equipe profissional. O Clube agradece os serviços prestados pelo profissional e, em breve, anunciará o seu substituto”, informou o Vasco em nota oficial.

A decisão da diretoria, no entanto, teria causado revolta entre os jogadores. Segundo o Globoesporte.com, o elenco foi pego de surpresa com a demissão de Ramon Menezes. Até a chegada de um novo técnico, o Vasco deverá entrar em campo sob o comando do técnico do sub-20, Alexandre Grasseli.

Quem pode ser o novo técnico do Vasco?

Depois da confirmação da saída de Ramon Menezes confirmada, pelo menos dez nomes surgiram como favoritos para assumir o seu lugar. Com a proximidade das eleições, que acontecem no dia 7 de novembro, o presidente Alexandre Campello tem pressa para dar uma resposta ao torcedor. Veja a seguir os treinadores mais cotados para assumir o Vasco.

Dorival Júnior

É o favorito a assumir como novo técnico do Vasco. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, da Band, Dorival Júnior admitiu que fez contato com a diretoria. Mas não confirmou o acerto e apenas disse: “Vamos aguardar”. Seu último trabalho foi no Athletico-PR. Ele já comandou o Vasco e duas ocasiões e conquistou o título da Série B de 2009 pelo clube.

Felipão

Inicialmente, o nome do técnico campeão do mundo em 2002 foi apontado como o preferido da diretoria do Vasco para assumir o lugar de Ramon Menezes. No entanto, desde que saiu do Palmeiras, em 2019, ele já recusou propostas do futebol chinês e da seleção chilena. Por outro lado, segundo o Fox Sports, Felipão estaria pronto para assumir um nvo desafio após passar por um período de reciclagem.

Dunga

O ex-volante tem história no Vasco, afinal, atuou com a camisa cruzmaltina na temporada de 1987, ano da sua primeira convocação para a seleção brasileira. Como técnico, no entanto, ele só treinou um clube: o Internacional. Ainda assim, foi especulado no Corinthians e, agora, também no Vasco. Mas não chegou a ser procurado pela diretoria do time carioca.

Abel Braga

Seria no mínimo estranho trazer de volta o técnico demitido logo antes da efetivação de Ramon Menezes, no começo de 2020. Mas, segundo o jornalista Leandro Quesada, do Fox Sports, a amizade de Abel Braga com o presidente Alexandre Campello o coloca na lista dos favoritos a assumir como novo técnico do Vasco.

Thiago Larghi

O técnico de 40 anos já foi especulado no Vasco no ano passado, mas a negociação não se concretizou. Depois da saída de Ramon Menezes, seu nome voltiu à tona, mas ele ainda não recebeu sondagem da diretoria. Seu último trabalho foi no Goiás, onde trabalhou até o mês passado.

Novo técnico do Vasco: nomes já descartados

Logo após a confirmação da saída de Ramon Menezes, outros dois nomes surgiram como possíveis opções para ser o novo técnico do Vasco, mas já estão praticamente descartados. Tiago Nunes, ex-Corinthians, e Roger Machado, que estava no Bahia, não avançaram nas negociações porque não teriam interesse em assumir um novo clube neste momento.