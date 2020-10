Nova camisa 3 do Corinthians homenageia time inglês; veja preço

Equipe que serviu de inspiração para a origem do Timão, ganha homenagem no terceiro uniforme do time para a temporada. Nova camisa do Corinthians já está sendo comercializada.

O Corinthians divulgou ontem (8) sua nova terceira camisa para a temporada. Inspirado no Corinthian-Casuals, o novo modelo produzido pela Nike traz um traje predominantemente marrom, no entanto com duas faixas azuis no formato de uma cruz e um escudo do Timão usado originalmente entre 1919 e 1939.

Assim como as faixas, as mangas e a gola também são do mesmo tom de azul-bebê, cor semelhante ao do Manchester City.

A nova camisa também traz na parte interna o lema “e duobus unum” – em latim, “O Melhor de Dois em Um” – estampado na altura da nuca. A frase também está presente no escudo do Corinthian-Casuals.

Mas, que time é o Corinthian-Casuals?

O Corinthian-Casuals Football Club é um clube de futebol inglês, situado na Grande Londres.

A equipe surgiu a partir da fusão dos times Corinthian Football Club e do Casuals, ambas equipes amadoras.

A fundação dos clubes aconteceu em 1882 e 1883, respectivamente. Entretanto, apenas em 1939 as equipes fizeram a união.

No ano de 1910, o ainda Corinthian Football Club fez uma excursão ao Brasil e a imprensa da época os chamavam de “Corinthian’s Team”.

A partir disso, um grupo de operários formado por Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone fundaram o Sport Club Corinthians Paulista.

Às 20h30 do dia 1º de setembro, à luz de um lampião, na esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, nasceu o Timão, que no dia 14 do mesmo mês já realizou seu primeiro treino em um terreno alugado na Rua José Paulino.

Qual o valor da nova camisa do Corinthians?

A nova camisa do Corinthians possui diferentes preços e modelo.

A camisa infantil está R$ 229,99, no entanto a adulta na versão “torcedor” feminina e masculina, sai por R$ 249,99.

Há ainda a opção “jogador” masculina, mas esta o corintiano terá que desembolsar mais um pouco. O “manto” está à venda por R$ 399,99.