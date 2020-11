23ª rodada do Brasileirão tem dois confrontos nesta segunda-feira (30)

A 23ª terceira rodada do Brasileirão terá dois confrontos nesta segunda (30). Enquanto o Vasco recebe o Ceará, às 18h, em São Januário, o Fluminense encara o Red Bull Bragantino, às 20h, no Maracanã.

Devido ao segundo turno das eleições municipais, a rodada que começou na quarta-feira (25), não teve jogos no domingo (29). No entanto, além dos dois confrontos válidos pela 23ª rodada do Brasileirão, Grêmio e Goiás também se enfrentam nesta segunda, às 18h. A partida pertence à sexta rodada do campeonato, mas será realizada apenas hoje.

+ Duílio Monteiro Alves vence eleição e será novo presidente do Corinthians

Grêmio x Flamengo tem partida adiada

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Grêmio e Flamengo se enfrentariam nesta 23ª rodada de brasileiro, mas a partida foi adiada. A decisão ocorreu devido ao fato de ambas as equipes estarem passando por uma maratona – além dos gaúchos terem o confronto contra os goianos para realizar.

O time de Renato Gaúcho está vivo em todas as competições que disputa – Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Já o Rubro-negro foi eliminado da copa nacional, para o São Paulo, e agora disputa apenas as outras duas competições.

Onde assistir os jogos da rodada Brasileirão

Vasco x Ceará

O confronto entre Vasco e Ceará não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere, com narração de Daniel Pereira e comentários de Petkovic e Ledio Carmona, exibe a partida para todo brasil no pay-per-view.

Fluminense x Bragantino

O SporTV e o Premiere transmitem a partida. Luiz Carlos Jr. narra a peleja, mas com comentários de Pedrinho e PVC.

Grêmio x Goiás

O Premiere também transmite o confronto entre Grêmio x Goiás pela 6ª rodada do Brasileirão. Jader Rocha narra o confronto, com Ana Thaís Matos e Paulo Nunes nos comentários.

Outros resultados da 23ª rodada do Brasileirão

Atlético Mineiro 2 x 1 Botafogo

Coritiba 0 x 1 Corinthians

Fortaleza 1 x 1 Goiás

Palmeiras 3 x 0 Athletico Paranaense

Santos 4 x 2 Sport

Bahia 1 x 3 São Paulo

Atlético Goianiense 0 x 0 Internacional