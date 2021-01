América MG x Botafogo: onde assistir o confronto da Série B

América MG x Botafogo fecham a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, desta sexta (15). As equipes se enfrentam às 21h30, na Arena Independência. Com o Coelho então já classificado, a equipe do interior paulista entra em campo para tentar fugir da zona do rebaixamento.

Onde assistir América MG x Botafogo?

O confronto entre América MG x Botafogo então não terá transmissão da TV aberta. No entanto, a partida terá exibição do SporTV, exceto para Minas Gerais, e do Premiere para todo o Brasil.

Como as equipes chegam para o confronto?

Líder e classificado à Série A, o América MG luta então pelo tricampeonato da Série B. No entanto, caso vença o confronto desta sexta- (15), a equipe se isola na liderança.

Mas, a equipe do interior de São Paulo por sua vez, briga para não cair para a Serie C. Atualmente, o time ocupa a 19ª posição na tabela, soma 33 pontos e então está a cinco pontos de distância do Vitória, primeiro clube fora do Z4.

Prováveis escalações de América MG x Botafogo

América MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Léo Passos (Neto Berola), Felipe Augusto e Rodolfo.

Botafogo-SP: Igor; Raniele, Robson, Walisson Maia e Guilherme Romão; Val, Victor Bolt e Bady; Luketa, Ronald e Judivan.

Próximos jogos:

15/1

Figueirense x Brasil de Pelotas – 17h30

Sampaio Corrêa x Paraná – 19h15

16/1

CSA x Avai -16h30

Juventude x Cruzeiro – 19h

Oeste x Confiança – 21h

17/1