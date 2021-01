Abel Ferreira pode ficar de fora da Copa do Brasil; veja o motivo

O treinador Abel Ferreira tem chances de não estar na final da Copa do Brasil. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), julgará o técnico palmeirense na próxima segunda-feira (18), pela expulsão na partida contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Abel Ferreira expulso na Copa do Brasil

O árbitro Bráulio da Silva Machado, expulsou o técnico palmeirense do confronto, vencido por 3 a 0 pelo Verdão, em 11 de novembro, no Allianz Parque, e relatou que Abel Ferreira dirigiu as seguintes palavras:

“Vai se f…, vai tomar no c…, vem ver que não foi nada”, disse o treinador, de acordo com a súmula, na presença do árbitro assistente e do quarto árbitro da partida.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Caso seja punido, Abel Ferreira estará fora da final da Copa do Brasil. A Procuradoria do STJD fez denúncia com base no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), e isso dá um punição de um a seis jogos, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

No entanto, Abel Ferreira se defendeu em coletiva após a partida contra o Ceará. Na ocasião, o treinador disse:

– Antes de ser treinador, sou homem. Antes de ser árbitro, jogador ou treinador, sou homem. No fim, com toda humildade, pedi para falar com o árbitro e ele teve a arrogância e prepotência de não me receber. Também dizer outra coisa: sou religioso, e na igreja precisa estar calado, o futebol é um jogo de emoções – disse.

Final da Copa do Brasil

A CBF definiu nesta quinta-feira (14), a data e mando das finais da Copa do Brasil. O primeiro jogo será em em Porto Alegre, mas a volta acontece em São Paulo. O Verdão se classificou à decisão, após eliminar o América MG na semifinal. Já o Tricolor Gaúcho, despachou o São Paulo.

Se o Palmeiras vencer a Libertadores, os jogos serão em 28 de fevereiro e 7 de março, por conta da presença do Verdão no Mundial. No entanto, se o Peixe ficar com o caneco, os confrontos acontecem em 11 e 17 de fevereiro.