Atlético MG x Atlético GO (17/1): onde assistir e escalações do jogo

Atlético MG x Atlético GO se enfrentam neste domingo (17), pela 30ª rodada do Brasileirão, no Estádio do Mineirão, às 18h15. Com as duas equipes vindo de empates, Galo busca vitória para se aproximar do então líder São Paulo, e o Dragão de confirmar sua permanência na Série A.

Onde assistir Atlético MG x Atlético GO

O confronto entre Atlético MG x Atlético GO não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere transmite o confronto pelo pay-per-view, para todo o país.

Em duelo de atléticos, como os time chegam para o jogo

Após empatar com o Red Bull Bragantino, e perder a chance de encostar mais no líder São Paulo, o Galo chega para o confronto com um desfalque. Isso porque o meia Matías Zaracho segue em tratamento de lesão muscular na coxa esquerda, e está fora do jogo. No entanto, Sampaoli conta com o retorno do goleiro Victor.

No entanto, já o Atlético GO terá mudanças para o jogo. Isso porque, volante Marlon Freitas retorna após cumprir suspensão automática na última rodada. No entanto, a equipe não terá o atacante Gustavo Ferrareis, vendido para o Puebla, do México.

Escalações de Atlético MG x Atlético GO

Atlético MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Vargas e Keno

Atlético GO: Jean; Dudu, Éder, Oliveira (João Victor) e Natanael; Pereira, Marlon Freitas e Matheus Vargas (Janderson); Wellington Rato, Zé Roberto e Chico (Janderson).

