Santos x Palmeiras: o que se sabe sobre a final da Copa Libertadores

Palmeiras e Santos fazem no dia 30 de janeiro, a final da 61ª edição da Copa Libertadores da América. Definido desde a temporada passada, a decisão da principal competição de clubes do continente acontece em jogo único. E, dessa vez, a partida será no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, a partir das 17h.

O Verdão chega à final com um aproveitamento de 80,5% dos pontos. Em 12 jogos, o Alviverde venceu nove, empatou dois e perdeu apenas um confronto – o segundo jogo da semifinal. No total, a equipe fez 32 gols, mas levou apenas seis. O time que começou a competição nas mãos de Vanderlei Luxemburgo, hoje, tem no comando o português Abel Ferreira, que deixou pelo caminho: Delfín (oitavas), Libertad (quartas) e River Plate (semi).

Assim como o Palmeiras, o Peixe também trocou seu treinador ao longo da temporada. A equipe que começou com o também português Jesualdo Ferreira, hoje tem Cuca no comando técnico. O Santos tem um bom aproveitamento, mas inferior ao de seu rival: 75%. São oito vitórias, três empate, mas apenas uma derrota nesta Libertadores. A equipe praiana ainda fez 18 gols, no entanto levou nove. No mata-mata, o Peixe eliminou: LDU (oitavas), Grêmio (quartas) e Boca Juniors (semi).

Onde assistir a final da Libertadores?

Programada para o dia 30 de janeiro, às 17h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a final da Libertadores terá cobertura ao vivo do canal Fox Sports.

Títulos de Palmeiras e Santos

Enquanto o Alviverde possui apenas um título de Libertadores, o Alvinegro ostenta três troféus, sendo um dos maiores vencedores nacionais do torneio – empata com São Paulo e Grêmio.

O Verdão conquistou seu caneco em 1999, na final contra o Deportivo Cali, mas agora quer sua segunda taça. No entanto, para isso, terão que vencer o Peixe, que pode se tornar o maior campeão brasileiro da Libertadores. Isso porque o Santos venceu em 1962, 1963 e 2011. Nas duas primeiras conquistas, o time da baixada tinha Pelé como principal nome. No entanto, no terceiro e último troféu, Neymar era o principal jogador no elenco.

⭐️ Todas as finais da CONMEBOL #Libertadores! 🏆 Quem será o novo campeão? 🤩 ¡Todas las finales de la CONMEBOL #Libertadores! 🤔 ¿Quién se quedará con la #GloriaEterna? pic.twitter.com/aK9MubKLe0 — La Gloria Eterna (@GloriaEterna) January 15, 2021

Mundial de Clubes

O campeão da Libertadores, garante o direito de disputar o Mundial de Clubes. Previsto para ocorrer nas duas primeiras semanas de fevereiro, o representante sul-americano estreia em 7 de fevereiro na competição, um domingo, às 15h. O adversário ainda será definido, mas o que se sabe, é que a final do Mundial, está prevista para 11 de fevereiro, também às 15h.

Valores da Libertadores

O grande vencedor da final da Libertadores, embolsará a quantia de 15 milhões de dólares, cerca de R$ 79,35 milhões na cotação deste sábado (16). No entanto, o segundo colocado leva 6 milhões de dólares – R$ 31,74 milhões. Mas, se somadas todas as fases da competição, a quantia chega a 22,55 milhões de dólares, o que da aproximadamente, R$ 119,28 milhões.