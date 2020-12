Atlético MG x Coritiba (26/12): veja onde assistir e escalações do jogo

O jogo entre Atlético MG x Coritiba abre a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (26). As equipes se enfrentam no Estádio Mineirão, às 17h, em situações totalmente oposta. O Galo é terceiro colocado com 46 pontos, e busca passar o Flamengo e se aproximar do líder São Paulo. Já o Coxa está na 19ª colocação com 21 pontos. Uma vitória hoje deixaria a equipe uma posição a cima, até o jogo do Botafogo, amanhã.

Onde assistir Atlético MG x Coritiba?

O confronto entre Atlético MG x Coritiba não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe a partida com narração de Rogério Corrêa, mas comentários de Renata Mendonça e Bob Faria.

Como chegam as equipes para o confronto?

A equipe de Sampaoli chega ao jogo logo depois de sofrer um dura derrota para o líder São Paulo, na última rodada. No Morumbi, o Tricolor aplicou 3 a 0 em cima do Galo, e abriu sete pontos de vantagem na liderança. No entanto, a fase da equipe mineira não é ruim. O Atlético MG é o segundo melhor time do Brasileirão, com 66.67% de aproveitamento, atrás apenas da equipe de Diniz.

O Coritiba, no entanto, vive uma fase péssima. A equipe não ganha há sete rodadas, e a sequência ruim culminou na saído do técnico Rodrigo Santana. Então, Pachequinho assumiu o time de forma interina.

Escalações de Atlético MG x Coritiba

Os donos da casa possuem dois desfalques para o confronto. No entanto, os dois jogadores que estão de fora são: Jair e Allan, ambos volantes. Com isso Sampaoli terá que improvisar no meio de campo.

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Nathan (ou Hyoran) e Zaracho; Savarino, Vargas e Keno.

Já pelo lado do Coxa, o lateral-esquerdo William Matheus, não joga mais pelo clube, por estar com contrato no fim. O meia Mattheus poderia substituir o jogador, mas está machucado. Então, o lateral-direito Natanael e os meias Guilherme Biro e Luiz Henrique são os candidatos para herdar a vaga.

Coritiba: Wilson; Jonathan, Rhodolfo, Sabino e Natanael (ou Luiz Henrique); Matheus Sales, Matheus Galdezani e Giovanni Augusto; Rafinha, Neílton e Pablo Thomaz (ou Robson).

Outros jogos deste sábado

Fortaleza x Flamengo – 19h

Goiás x Sport – 19h

Fluminense x São Paulo – 21h