Atlético-MG x Fortaleza (31/1): onde assistir e escalações da partida

Atlético-MG x Fortaleza se enfrentam neste domingo (31), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta posição da tabela, o Galo busca os três pontos para se aproximar da liderança. Já o Leão, entrou na zona do rebaixamento e busca o triunfo para brigar pela permanência na primeira divisão. Ademais, a bola rola a partir das 17h, no Estádio do Mineirão.

Onde assistir Atlético-MG x Fortaleza?

A partida entre Atlético-MG x Fortaleza não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o canal Premiere exibe a partida ao vivo para todo o Brasil, no pay-per-view, a partir das 17h.

Prováveis escalações

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Atlético Mineiro: Everson; Guga; Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Nathan e Hyoran; Savarino, Sasha e Eduardo Vargas.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson e Carlinos; Juninho, Felipe e Mariano Vásquez (Wellington Paulista); David, Osvaldo e Yuri César.

Jogos da 33ª rodada do Brasileiro

Vasco x Bahia – 16h

Coritiba x Grêmio – 16h

Atlético-GO x São Paulo – 16h

Atlético-MG x Fortaleza – 17h

Inter x RB Bragantino – 18h15

Ceará x Athletico-PR – 19h

Fluminense x Goiás – 20h30

01/02

Sport x Flamengo – 20h

02/02

Palmeiras x Botafogo – 16h

17/2

Santos x Corinthians – 19h

Como as equipes chegam para o jogo?

Vindo de dois jogos sem vencer, com derrota na última rodada para o Vasco, o Galo perdeu a terceira posição do Brasileiro. Isso porque o Flamengo venceu o jogo atrasado contra o Grêmio, e pulou da quarta para a segunda colocação do campeonato. Com 57 pontos, o Atlético está então a cinco do líder Internacional.

Já o Fortaleza entrou na zona do rebaixamento. Assim como o Fla, o Bahia tinha um jogo atrasado na competição e atuou no meio de semana. Jogando em casa, a equipe então venceu o Corinthians e ultrapassou o Leão. Embora o Tricolor e o Leão tenham 35 pontos, o Sport também possui a mesma pontuação. No entanto, a equipe pernambucana fica em 15º por conta do saldo de gols, enquanto o Bahia é 16º por conta do número de vitórias.