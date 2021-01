Flamengo vence o Grêmio e assume a vice-liderança do Brasileirão

Em jogo atrasado pela 23ª rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Grêmio por 4 a 2, com gols de Everton Ribeiro, Gabriel, Arrascaeta e Isla na Arena do Grêmio nesta quinta-feira (28). Brigando pela liderança, o clube carioca termina a semana em segundo lugar da tabela, com cinquenta e oito pontos. Então, veja como foi a partida.

Diego Souza abriu o placar no primeiro tempo. Entretanto, o Flamengo voltou do intervalo com uma postura diferente e dominou a partida, marcando quatro gols.

Grêmio e Flamengo pelo Brasileirão

O Grêmio começou bem os minutos iniciais, apresentando boas chances de gol com Alisson, Ferreira e Diego Souza. Entretanto, o Flamengo logo passou a controlar o ritmo de jogo trazendo perigo ao goleiro Vanderlei até a metade da primeira etapa. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson foram os responsáveis pelo bom desempenho do rubro-negro em campo, mas esbarraram em um bom sistema defensivo ou falhavam na finalização.

Uma das melhores chances aconteceu aos 34 minutos quando Gabigol, na área, recebeu lindo passe de Everton Ribeiro quase acertando o gol, passando pertinho.

Até que, aos 39 minutos, Diego Souza de cabeça abriu o placar em jogada feita por Alisson. A defesa flamenguista, que vem sendo criticada nos últimos dias, falhou no lance. Até o intervalo, o time visitante continuou pressionando mas não obteve sucesso.

Na segunda etapa, o jogo começou mais equilibrado. Gabriel logo nos minutos iniciais teve boa chance, mas parou na marcação. Depois de muitas tentativas, o Mengo finalmente encontrou o caminho para o gol. Arrascaeta encontrou o atacante que, dentro da área, rolou para Everton Ribeiro aos 11 minutos deixar tudo igual.

Entretanto, dois minutos depois, Gabriel vira o placar mandando a bola para as redes, encobrindo Vanderlei. Sobrou tempo para o Flamengo marcar mais um. Novamente com assistência, Gabriel, sendo inegavelmente o melhor em campo, serviu o uruguaio Arrascaeta que, livre na área, marcou o terceiro. A partir daí, o time carioca seguiu pressionando e dominando a partida até o apito final.

Contudo, o finalzinho da partida ainda assim teve emoção, com Diego Souza marcando mais um em falta e Isla ampliando o resultado, dando a vitória ao Flamengo por 4 a 2.

Escalações:

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann, Diogo Barbosa; Silva, Matheus Henrique; Jean Pyerre, Alisson, Ferreira; Diego Souza.

Flamengo: Hugo; Filipe Luís, Gustavo Henrique, Willian Arão, Isla; Gerson, Diego; Bruno Henrique, De Arrascaeta, Everton Ribeiro; Gabriel.

Flamengo diminui a diferença com o líder Internacional

Agora na vice-liderança do Brasileirão, o Flamengo diminuiu para quatro pontos a diferença com o líder Internacional, com sessenta e dois pontos no total. Agora, precisa torcer por um tropeço do time gaúcho nas próximas rodadas para, assim, ocupar a ponta da tabela de classificação.

Próximo jogo de Grêmio e Flamengo

Ademais, as equipes voltam a jogar neste fim de semana pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. No domingo (31), o Grêmio visita o Coritiba às 16h. Enquanto isso, o Flamengo enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, na segunda-feira (01), às 20h.