Bahia x Corinthians (28/1): onde assistir e escalações da partida

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 19h, em partida atrasada da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, o Timão busca então colar no G-6 para sonhar com uma vaga na próxima Libertadores. Já o Tricolor, precisa dos três pontos para escapar da zona do rebaixamento.

Onde assistir Corinthians x Bahia?

A partida entre Corinthians e Bahia não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe a partida ao vivo, a partir das 19h, no pay-per-view.

Prováveis escalações da partida

Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Juninho, Ernando e Matheus Bahia; Edson, Gregore e Fessin; Thiago Andrade, Gabriel Novas e Juan Ramírez.

Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Gustavo Silva, Mateus Vital e Gabriel Pereira (Camacho ou Jonathan Cafú); Jô.

Jogos atrasados do Brasileirão

Palmeiras 1 x 1 Vasco

Atlético-MG 2 x 0 Santos

Bahia x Corinthians – 19h

Grêmio x Flamengo – 20h

Como Bahia e Corinthians chegam para o jogo?

Em 17º, com 32 pontos, o Tricolor precisa da vitória para sair da zona do rebaixamento. Caso conquiste os três pontos, o Bahia empata com o Fortaleza e o Sport, em 35. No entanto, com mais vitórias que o cearenses os baianos sobem para a 16ª posição. O time ainda pode ultrapassar o Leão, mas para o fato acontecer, o Esquadrão de Aço precisa tirar a diferença no saldo de gol. Atualmente, pernambucanos tem -15, enquanto o Bahia está com -17.

Já o Timão sofreu um choque de realidade no início da semana. O time de Mancini perdeu para o RB Bragantino, por 2 a 0, mas em casa, e encerrou a sequencia de duas vitórias seguidas. Atualmente em nono lugar, com 45 pontos, o Corinthians busca os três pontos para então se aproximar do G-6.

A partida de quinta (28), será especial para o goleiro Cássio. O arqueiro completará 500 jogos com a camisa do Timão, e ficará a seis partida de ser o oitavo jogador que mais vezes jogou pelo o Alvinegro.