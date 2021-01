Saiba quem são os campeões brasileiros da Libertadores

A taça da Copa Libertadores da América mais uma vez ficará em mãos brasileiras. Isso porque Santos e Palmeiras decidem o título da competição e fazem a terceira decisão entre clubes brasileiros na copa continental. As duas primeiras ocorreram em 2005 e 2006, quando o São Paulo enfrentou Atlético PR e Internacional, respectivamente. No entanto, o Peixe pode se tornar entre os brasileiros campeões da Libertadores, o único com quatro taças.

Com os brasileiros novamente conquistando o título – Flamengo venceu na temporada passada – o Brasil volta a brigar com os argentinos no posto de país com mais canecos no torneio. No entanto, os ‘hermanos’ ainda lideram o ranking com 25 títulos, enquanto o país canarinho conquistará seu 20º troféu.

A diferença de títulos ocorre, principalmente, por conta de alguns clubes argentinos possuírem uma vasta prateleiras de troféus da Libertadores. Independiente (sete títulos), Boca Juniors (seis), River Plate e Estudiantes (quatro cada) são os maiores campeões dos ‘hermanos’. Enquanto, Grêmio, São Paulo e Santos são os brasileiros com mais títulos, mas três vezes campeões cada.

Equipe do Santos em 1962, primeiro brasileirão campeão da Libertadores (Foto: Divulgação/CONMEBOL)

Santos pode ser o maior campeão brasileiro da Libertadores

O Peixe pode vencer seu quarto título de Libertadores e ser maior campeão brasileiro na competição. Isso porque o time da baixada já venceu em 1962, 1963 e 2011.

O Santos é o primeiro time brasileiro a levantar a taça e o segundo geral. A Libertadores começou em 1960, mas nos dois primeiros anos, o Penãrol foi o grande vencedor. Na primeira edição, os uruguaios venceram os paraguaios do Olímpia e na segunda, o Palmeiras.

Na final de 62, Santos e Peñarol se enfrentaram três vezes. Isso porque no primeiro jogo os brasileiros venceram por 2 a 1, com dois gols de Coutinho. No entanto, os Uruguaios venceram a volta por 3 a 2, e a decisão teve que ter um desempate. Então, um terceiro jogo foi marcado, e com um gol contra e dois de Pelé, o Peixe venceu por 3 a 0, e se consagrou campeão.

No ano seguinte, o time da vila novamente levantaria o troféu, mas desta vez em final contra o Boca Juniors. Com vitória no primeiro jogo por 3 a 2, com dois de Coutinho e um de Lima, os brasileiros só precisavam de um empate no segundo confronto. No entanto, novamente com um de Coutinho e outro de Pelé, o time do Rei venceu por 2 a 1 e ficou com o caneco.

Título com Neymar em 2011

Novamente contra o Peñarol, o Santos conquistou seu terceiro e último título da Libertadores. Comandados por Neymar, a equipe empatou o primeiro jogo da decisão em 0 a 0, mas venceu na volta. Com um gol do então camisa 11 e outro de Danilo, o Peixe venceu por 2 a 1 e levantou novamente o troféu. Com o título, até então, o Santos empatava apenas com o São Paulo como maiores campeões brasileiros da Libertadores, com três títulos cada.

São Paulo: primeiro tricampeão brasileiro da Libertadores

O Tricolor Paulista conquistou seu primeiro título de Libertadores apenas em 1992. Após perder a decisão em 1971, para o Independiente, o time do Morumbi voltou a uma final da competição 21 anos depois e ficou com o caneco.

A decisão ocorreu contra os argentinos do Newels Old Boys e após derrota no primeiro jogo, o Tricolor venceu o segundo pelo mesmo placar, com gol de Raí, e a final foi para as penalidades. Então, brilhou a estrela do goleiro Zetti e o São Paulo venceu seu primeiro título da Libertadores.

No ano seguinte, o Tricolor repetiu a dose e venceu novamente a competição continental, mas desta vez contra o Universidad Católica. Com uma goleada de 5 a 1 no primeiro jogo da final, o time de Telê Santana praticamente colocou a mão na taça. Embora tenha perdido o segundo duelo por 2 a 0, o resultado não tirou o título do São Paulo, que assim como o Santos, tornou-se outro brasileiro bicampeão da Libertadores.

Tricampeão em 2005, o time do Morumbi foi o primeiro brasileiro a vencer a competição três vezes. Na decisão, o Tricolor enfrentou o Atlético-PR, na primeira final entre equipes brasileiras. Com empate no primeiro jogo por 1 a 1, o título foi decidido no segundo duelo, com goleada paulista. O São Paulo então venceu em casa por 4 a 0, com gols de Amoroso, Fabão, Luizão e Tardelli, e levantou a taça pela terceira vez.

Grêmio: o rei dos ‘mata-mata’

O Grêmio conquistou seu primeiro título em 1983 e tornou-se a quarta equipe brasileira a ser campeão da Libertadores. Na decisão, o Tricolor Gaúcho enfrentou o Peñarol e empatou o primeiro jogo em 1 a 1. Na volta, jogando em casa, os gaúchos venceram por 2 a 1, com gols de Caio e César, e ficaram com a taça.

Cerca de 12 anos se passaram até o Grêmio então conquistar seu segundo título da competição continental. Em 1995, o adversário foi o Atlético Nacional e com gols de Marulanda, Jardel e Paulo Nunes, o Tricolor venceu o primeiro duelo por 3 a 1. Na volta, o empate em 1 a 1 deixou os gremistas novamente com o título.

O último caneco do Imortal na Libertadores ocorreu em 2017, sob comando de Renato Gaúcho. Os argentinos do Lanús foram os adversário na decisão, mas com duas vitórias, o Tricolor ficou com seu terceiro título. Triunfo por 1 a 0, com gol de Cícero, no primeiro jogo. E, então, vitória por 2 a 1 no segundo jogo com gols de Fernandinho e Luan.

Outros campeões brasileiros da Libertadores

A lista de campeões brasileiros da Libertadores ainda segue com mais sete equipes campeãs, sendo três com dois títulos e outros quatro com apenas um.

Flamengo, Internacional e Cruzeiro são representantes brasileiros campeões da Libertados com dois canecos. Rubro-negros venceram em 1981 e 2019. Colorados em 2006 e 2010. Já a Raposa conquistou o troféu em 1976 e 1997.

Já com um título apenas estão: Vasco (1998), Palmeiras (1999), Corinthians (2012) e Atlético-MG (2013).

Final da Libertadores 2020

Enquanto o Peixe pode conquistar o quarto título e ser o maior campeão brasileiro da Libertadores, o Palmeiras, caso seja campeão, terá seu segundo caneco. O Verdão venceu o torneio em 1999 na final contra o América de Calí.

As equipes brasileiras se enfrentam na grande decisão no próximo sábado (30), a partir das 19h, no Estádio do Maracanã.